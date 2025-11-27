© виж галерията Завърши реализацията на два проекта, финансирани по програма "Чиста околна среда 2025“ към ПУДООС. Това съобщи кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев. Обектите са насочени към спорта и здравето на жителите на района.



Напълно обновен е фитнесът на открито в парк "Кронщад“. Там вече функционира комбинирано съоръжение за тренировки. Изградено е и ново футболно игрище в междублоковото пространство между улиците "Чипровец“ и "Николай Коперник“.



"Ще продължим да работим по облагородяването на района и предоставянето на повече възможности за спорт и здравословен начин на живот за жителите на "Южен“, увери кметът Атанас Кунчев.