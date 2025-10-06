ИЗПРАТИ НОВИНА
Две фирми искат да правят Генералния план за движение в Пловдив
Автор: Диана Бикова 10:07Коментари (0)1129
© Plovdiv24.bg
Две фирми са подали оферти в обществената поръчка за изработване на Генерален план за организация на движението на Община Пловдив. Кандидатите са "Инжконсултпроект" ООД от Варна и "Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс" ООД от София, предава Plovdiv24.bg

Община Пловдив е определила прогнозна максимална стойност за дейностите 250 000 лева без ДДС. Варненската "Инжконсултпроект" определя обща цена за изпълнение на поръчката 197 000 лв. без ДДС, или 236 400 лв. с данъка. Офертата на софийската "Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс" е 200 020 лв. без ДДС, или 240 024 лв. с данъка.

Генералният план за организация на движението (ГПОД) се разработва в две фази - предварителен проект и окончателен проект. С изработването му следва да се определят условията и реда за организирането на движението по цялата улична и пътна мрежа на община Пловдив. Основните приоритети на разработката са пешеходно движение; обществен транспорт; велосипедно движение, както и движение на индивидуални електрически превозни средства; движение на леки автомобили; движение на товарни автомобили; транзитно движение на автомобили.

В предварителния проект освен извършване на проучвания и анализи избраният изпълнител ще трябва да изготви схеми на съществуващото положение и на проектното предложение. Сред най-важните аспекти в документа е анализът на системата за масов общински пътнически транспорт, в който се отделя специално внимание на влиянието на ареала на икономическата зона на града, свързано с гравитиращите общини – "Марица", "Родопи", Куклен, както и възможностите за реализиране на пътувания с индивидуален автомобилен транспорт и и железопътен транспорт до и от гр. Пловдив.

ГПОД ще трябва да предложи мерки за подобряване на уличния трафик, намаляване на задръстванията, паркирането. Очакват се конкретни предложения за ограничаване или забрана на товарните автомобили - в централна градска част, вторичните градски центрове, улиците до болници, учебни и детски заведения. 

Срокът за изработване на Генералния план за организация на движението на Пловдив е 10 месеца, след избора на изпълнител.


