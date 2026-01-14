Дъщерята на Батаклиев стана имотен експерт: Немци си купиха апартамент и 3 гаража в Пловдив вместо 2 апартамента и 2 гаража

© Youtube Имотният експерт Николета Батаклиева, дъщеря на печално известния пловдивски бизнесмен Ангел Батаклиев, сподели какви са настроенията на пазара в Пловдив и по-конкретно в зона "Парк отдих и култура".



В около 40-минутен разговор в "Подкастът на разЛИЧНИЯ брокер" се разискваха една от най-горещите теми в града под тепетата. По думите й районът преди е бил просто едни полета, а сега е най-новият квартал на града.



Купувачите избирали да имат имот там заради близостта с трите от най-големите болници. Студентите пък бързо взимали предложените им апартаменти под наем, за да е по-бърз достъпът им до практическите им занятия. Тя разясни, че все още инфраструктурата не е добре развита и няма изградени детски градини или ясли.



Батаклиева разясни, че имотите в зоната се купували предимно от софиянци, които искали да инвестират парите си.



"Цените в Пловдив са 2 пъти по-ниски от тези в София. Вместо 1 апартамент в София тук те купуват два".



Според нея вече гражданите са информирани и не си купуват жилища на доверие. Като човек от бранша на имоти тя твърди, че вече в Пловдив има списъци на хора, желаещи да си купят паркомясто или гараж.



"Сумата е относителна в зависимост от района и вида на паркомястото. Средната цена за паркомясто е между 25 и 30 хиляди евро, защото просто са кът", категорична е тя.



Тя разказа примери от практиката й.



"Наскоро една двойка от Германия искаше да си купи 2 апартаменти и 2 гаража. Впоследствие ми се обадиха и искаха 1 апартамент с три гаража. Обясниха ми, че ще ги дават под наем и им е по-рентабилно".