ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Доброволци от Пловдив събират средства за медицинска раница
Павел сподели, че в петък са оказали помощ на пожарникарите с отводняване на мазета. “Проблемът вчера беше, че за по-малко от 24 часа се изля количество дъжд, което по принцип се излива в рамките на един месец", обясни той пред Нова тв.
“Това беше първата мисия за отводняване на новия ни противопожарен автомобил. Той е много добре оборудван, почти колкото държавна пожара", сподели Красимир.
“Успели сме да оборудваме почти целия автомобил, но в момента събираме пари за медицинска раница, защото на много от произшествията не присъства екип на спешна помощ. Ако човек се нуждае от някаква долекарска помощ, тази раница ще ни помогне да го стабилизираме, докато пристигнат специалисти. Една такава раница струва 1340 лева с намаленията, които сме си извоювали", допълни той.
“Хората могат да ни помогнат в интернет и Facebook. Там сме посочили банкова сметка и за какви медикаменти и неща ще бъдат използвани парите. Търсим си още петима души, защото екипът ни е от шестима, ходим на работа и не всеки път може да излезем на произшествие", каза Красимир.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 70
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Ограничават движението в Пловдив
07:05 / 04.10.2025
В "Западен" чистят дигата на река Марица, а парк "Ружа" оживява с...
06:20 / 04.10.2025
Пловдив вече е златната столица на България
06:00 / 04.10.2025
Прокуратурата разследва жестокия побой над пловдивчанин
17:22 / 03.10.2025
Такси превози 1 кг фентанил от София до Пловдив
17:25 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Новопостроен "елитен" жилищен комплекс в Пловдив е под вода
09:39 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS