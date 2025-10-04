ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Доброволци от Пловдив събират средства за медицинска раница
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:08Коментари (0)587
© Нова тв
Над 100 сигнала за наводнени улици, мазета, гаражи и подземни паркинги в жилищни сгради в Пловдив е получила пожарната в града след проливните дъждове. В отводняването се включиха и екипи на доброволните формирования. Едно от тях отскоро разполага и със свой противопожарен автомобил, но се нуждае от специализирана медицинска раница, за да оказа оказва долекарска помощ на терен. 

Павел сподели, че в петък са оказали помощ на пожарникарите с отводняване на мазета. “Проблемът вчера беше, че за по-малко от 24 часа се изля количество дъжд, което по принцип се излива в рамките на един месец", обясни той пред Нова тв.

“Това беше първата мисия за отводняване на новия ни противопожарен автомобил. Той е много добре оборудван, почти колкото държавна пожара", сподели Красимир.

“Успели сме да оборудваме почти целия автомобил, но в момента събираме пари за медицинска раница, защото на много от произшествията не присъства екип на спешна помощ. Ако човек се нуждае от някаква долекарска помощ, тази раница ще ни помогне да го стабилизираме, докато пристигнат специалисти. Една такава раница струва 1340 лева с намаленията, които сме си извоювали", допълни той.

“Хората могат да ни помогнат в интернет и Facebook. Там сме посочили банкова сметка и за какви медикаменти и неща ще бъдат използвани парите. Търсим си още петима души, защото екипът ни е от шестима, ходим на работа и не всеки път може да излезем на произшествие", каза Красимир.


Още по темата: общо новини по темата: 70
04.10.2025 Сейф с пари и злато изчезна след наводненията в Царево 
04.10.2025 Гл. комисар Николов: BG-Alert работи перфектно, но има проблем при задействането
04.10.2025 ПП–ДБ: Фрапиращо разминаване между уверенията на община Пловдив и
реалността
04.10.2025 Костадин Костадинов: Причината за смъртта на 3-ма души на "Елените" се вижда на тази снимка
03.10.2025 Шефът на "Гранична полиция": Бате Стефан загина днес! Него си го взе
морето!
03.10.2025 Стана ясно кой е граничният полицай, който загина днес в "Елените"
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Ограничават движението в Пловдив
07:05 / 04.10.2025
В "Западен" чистят дигата на река Марица, а парк "Ружа" оживява с...
06:20 / 04.10.2025
Пловдив вече е златната столица на България
06:00 / 04.10.2025
Прокуратурата разследва жестокия побой над пловдивчанин
17:22 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Такси превози 1 кг фентанил от София до Пловдив
17:25 / 03.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов
09:09 / 02.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Новопостроен "елитен" жилищен комплекс в Пловдив е под вода
Новопостроен "елитен" жилищен комплекс в Пловдив е под вода
09:39 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бури и градушки 2025 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: