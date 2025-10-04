Доброволци от Пловдив събират средства за медицинска раница

© Нова тв Над 100 сигнала за наводнени улици, мазета, гаражи и подземни паркинги в жилищни сгради в Пловдив е получила пожарната в града след проливните дъждове. В отводняването се включиха и екипи на доброволните формирования. Едно от тях отскоро разполага и със свой противопожарен автомобил, но се нуждае от специализирана медицинска раница, за да оказа оказва долекарска помощ на терен.



Павел сподели, че в петък са оказали помощ на пожарникарите с отводняване на мазета. “Проблемът вчера беше, че за по-малко от 24 часа се изля количество дъжд, което по принцип се излива в рамките на един месец", обясни той пред Нова тв.



“Това беше първата мисия за отводняване на новия ни противопожарен автомобил. Той е много добре оборудван, почти колкото държавна пожара", сподели Красимир.



“Успели сме да оборудваме почти целия автомобил, но в момента събираме пари за медицинска раница, защото на много от произшествията не присъства екип на спешна помощ. Ако човек се нуждае от някаква долекарска помощ, тази раница ще ни помогне да го стабилизираме, докато пристигнат специалисти. Една такава раница струва 1340 лева с намаленията, които сме си извоювали", допълни той.



“Хората могат да ни помогнат в интернет и Facebook. Там сме посочили банкова сметка и за какви медикаменти и неща ще бъдат използвани парите. Търсим си още петима души, защото екипът ни е от шестима, ходим на работа и не всеки път може да излезем на произшествие", каза Красимир.