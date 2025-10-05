ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Доброволци от Пловдив са на терен след стихията в Елените
Екипът на доброволното формирование замина още на 4 октомври и оттогава участва в дейности по отводняване с помпи, разчистване на сгради и инфраструктура, както и оказване на подкрепа на местното население. Доброволците са добре екипирани и преминали през редица обучения за действия в кризисни ситуации.
От изключително значение за операцията се оказват отводнителните помпи, с които клубът разполага, както и високопроходимите автомобили, закупени с дарения. Те позволяват достъп до труднодостъпни райони и ефективно участие в спасителните дейности.
По време на работата си на терен доброволците са оказали навременна помощ на бременна жена, като ѝ съдействали да достигне до жилището си, за да вземе жизненоважни вещи и документи. Екипът е асистирал и на пожарникарите, като с високопроходимите автомобили е подпомогнал достъпа им до трудни за преминаване участъци.
"Нашият клуб е създаден с мисията да бъде в помощ там, където е най-необходимо. Благодарим на всеки доброволец, който не се поколеба да тръгне и да работи рамо до рамо със службите на терен,“ споделят доброволците от Пловдив.
В акцията участват и доброволци от формированията на "Спасителен клуб за бъдеще“ в Стара Загора, София и Бургас, които също оказват съдействие на място.
От създаването си "Спасителен клуб за бъдеще“ организира и провежда обучения и тренировки, които осигуряват на доброволците необходимата подготовка за работа в тежки условия и при бедствия.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Жител на "Тракия": Думите са излишни
14:25 / 05.10.2025
Вандалска проява в пловдивски парк, издирват се извършителите
08:26 / 05.10.2025
Пловдив вече има и Музей на парите "Пазител на стойност"
17:21 / 04.10.2025
Майката на детето, починало в клиника в Пловдив: Това е умишлено ...
16:24 / 04.10.2025
Най-големият подлез в центъра на Пловдив протече
14:54 / 04.10.2025
Счупено дърво ограничи пътя към Стария град в Пловдив
14:45 / 04.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
10:00 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS