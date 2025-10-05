© виж галерията Доброволци от "Спасителен клуб за бъдеще“ – Пловдив вече втори ден са на терен в курортен комплекс Елените, където активно подпомагат държавните служби и гражданите при отводняването и разчистването на най-силно засегнатите райони след опустошителното наводнение.



Екипът на доброволното формирование замина още на 4 октомври и оттогава участва в дейности по отводняване с помпи, разчистване на сгради и инфраструктура, както и оказване на подкрепа на местното население. Доброволците са добре екипирани и преминали през редица обучения за действия в кризисни ситуации.



От изключително значение за операцията се оказват отводнителните помпи, с които клубът разполага, както и високопроходимите автомобили, закупени с дарения. Те позволяват достъп до труднодостъпни райони и ефективно участие в спасителните дейности.



По време на работата си на терен доброволците са оказали навременна помощ на бременна жена, като ѝ съдействали да достигне до жилището си, за да вземе жизненоважни вещи и документи. Екипът е асистирал и на пожарникарите, като с високопроходимите автомобили е подпомогнал достъпа им до трудни за преминаване участъци.



"Нашият клуб е създаден с мисията да бъде в помощ там, където е най-необходимо. Благодарим на всеки доброволец, който не се поколеба да тръгне и да работи рамо до рамо със службите на терен,“ споделят доброволците от Пловдив.



В акцията участват и доброволци от формированията на "Спасителен клуб за бъдеще“ в Стара Загора, София и Бургас, които също оказват съдействие на място.



От създаването си "Спасителен клуб за бъдеще“ организира и провежда обучения и тренировки, които осигуряват на доброволците необходимата подготовка за работа в тежки условия и при бедствия.