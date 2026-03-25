Оригинална акция устройват днес организаторите на Пловдив джаз фест. Очакванията са в акцията да се включат повече пловдивчани. Днес в града ще звучи само джаз, съобщи за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" Мирослава Кацарова, която организира фестивала.



"От колите ни, от домовете ни, от хотелите, от ресторантите, от магазините, от всички възможни обществени пространства, където музиката и без друго звучи ще звучи джаз. Надяваме се да превърнем за един ден Пловдив в истинска столица на джаза", каза Мирослава Кацарова.



Заедно с това пловдивчани ще имат възможност да чуят и бенда на един от най-добрите български джаз музиканти Вили Стоянов. Тои е качен на една подвижна платформа, която обикаля по улиците на града. Това са бул. "Руски","6-ти септември", "Цар Борис Трети Обединител". Платформата ще се движи по тези улици в п-образен маршрут между 12.00 и 13.30 часа днес.



"Ще ги чуем как музицират напълно в стилистиката на Нюорлеанската култура", добави Кацарова и поясни, че много са хораса, които са реагирали позитивно на идеята и са се приобщили.



Организаторите на джаз феста смятат да превърнат идеята в традиция. Засега е само експеримент.



"Това винаги създава усещане за общност. Мисля, че това е нещото, от което много се нуждаем в това време, което е време разделно. Имаме възможността да реализираме през изкуството една общност", добави Мирослава Кацарова.