ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Диригентът на най-стария хор в България: Да пееш "Хубава си, моя горо" в Европарламента е уникално преживяване
Автор: Цвети Тончева 11:37Коментари (0)173
© Фейсбук
виж галерията
Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Илиян Тиганев, диригент на хора. 

Как посрещнаха в Брюксел най-старата певческа формация - пловдивско певческо дружество "Ангел Букорещлиев"?

Да пееш в Брюксел в Седмицата на Международния ден на музиката не чест само за мен като музикант, защото музиката е нещо, което ме съпровожда, откакто се помня, а е отговорност. Нашият хор, с вече над 125 години история, носи традицията. Това пътуване беше много символично и ние успяхме по някакъв начин да пренесем гласа на България в Европа, в тази хубава църква на Кралския колеж "Сент Мишел". Публиката беше най-разнообразна – от официални гости до наши сънародници, гости от различни страни. Чрез нашите песни те се усмихнаха, някои от тях плачеха от радост, спомниха си за Родината ни.

Ето това е най-голямата награда за всеки един хорист и за мен като диригент, за тях като публика. Сред публиката беше и посланикът ни в Белгия г-жа Венета Заякова, евродепутатката Рада Лайкова. Думите на г-жа Заякова ни грабнаха, защото тя каза, че прославяме България и че за посолството е чест да ни приеме. По този начин ние почувствахме, че наистина мисията ни е изпълнена и като едни посланици на песента се почувствахме много, много специално. Така ние, чрез този концерт, правим културна дипломация чрез музика.

А имахте ли възможността да посетите и Европарламента – така, както искахте?

Да, благодарение на поканата на евродепутата Рада Лайкова, получихме специално разрешение да изпеем "Хубава си, моя горо" в пленарната зала, в голямата зала. Това е уникално преживяване, защото по принцип изказванията на депутатите вътре в Европарламента са по една минутка и се заявяват предварително .А ние имахме специално разрешение да пеем там. Имаше много гости от цял свят, които са дошли като нас да разгледат парламента, и бяхме аплодирани. В момента, в който запяхме, настъпи тишина и след като свършихме, избухнаха едни аплодисменти отляво, отдясно от хора, които идват да посетят парламента – предполагаме, че са от различни държави. И това беше също много хубав миг, защото счупихме всички граници. Независимо кой от коя държава е ръкопляскащше на "Хубава си, моя горо".

Дойдоха ли българските евродепутати да ви поздравят, да ви кажат "Добре дошли!"?

Получихме извинения от някои български евродепутати – кой някъде на мисия, кой в среща и т.н. Но най-ценното за нас беше сплотеността, извлякохме го като извод. Всеки от нас почувства, че с пеенето можем да стигнем навсякъде.

Нашата мисия е да прославяме България по света,в сърцето на Европа. Сълзите на нашите сънародници ни вдъхнаха много увереност и смисъл в това, което правим, и това са миговете, които градят един колектив в духовен аспект.

Какво ви предстои сега?

Подготвяме се за нови участия. Имаме покана да изнесем самостоятелен концерт в Хисаря на 30 октомври, пкогато ще се връчват награди за будителите. Ние ще бъдем в официалната програма.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Нова техника ще чисти снега в Пловдив през зимата
10:53 / 09.10.2025
Новият електрически влак Alstom Coradia Stream мина през Пловдив
10:26 / 09.10.2025
Безплатни ваксини срещу COVID-19 и ДТК за бременни в Пловдив
10:06 / 09.10.2025
Продължават преговорите за пресичането на жп линиите при изгражда...
09:56 / 09.10.2025
В Пловдив разкриха престъпление
09:12 / 09.10.2025
Жители на Пловдив поискаха "легнал полицай"
08:23 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
09:41 / 07.10.2025
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
12:54 / 07.10.2025
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
09:28 / 07.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025-2026
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Боклуците в София
Аматьорски футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: