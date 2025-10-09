© Фейсбук виж галерията Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Илиян Тиганев, диригент на хора.



Как посрещнаха в Брюксел най-старата певческа формация - пловдивско певческо дружество "Ангел Букорещлиев"?



Да пееш в Брюксел в Седмицата на Международния ден на музиката не чест само за мен като музикант, защото музиката е нещо, което ме съпровожда, откакто се помня, а е отговорност. Нашият хор, с вече над 125 години история, носи традицията. Това пътуване беше много символично и ние успяхме по някакъв начин да пренесем гласа на България в Европа, в тази хубава църква на Кралския колеж "Сент Мишел". Публиката беше най-разнообразна – от официални гости до наши сънародници, гости от различни страни. Чрез нашите песни те се усмихнаха, някои от тях плачеха от радост, спомниха си за Родината ни.



Ето това е най-голямата награда за всеки един хорист и за мен като диригент, за тях като публика. Сред публиката беше и посланикът ни в Белгия г-жа Венета Заякова, евродепутатката Рада Лайкова. Думите на г-жа Заякова ни грабнаха, защото тя каза, че прославяме България и че за посолството е чест да ни приеме. По този начин ние почувствахме, че наистина мисията ни е изпълнена и като едни посланици на песента се почувствахме много, много специално. Така ние, чрез този концерт, правим културна дипломация чрез музика.



А имахте ли възможността да посетите и Европарламента – така, както искахте?



Да, благодарение на поканата на евродепутата Рада Лайкова, получихме специално разрешение да изпеем "Хубава си, моя горо" в пленарната зала, в голямата зала. Това е уникално преживяване, защото по принцип изказванията на депутатите вътре в Европарламента са по една минутка и се заявяват предварително .А ние имахме специално разрешение да пеем там. Имаше много гости от цял свят, които са дошли като нас да разгледат парламента, и бяхме аплодирани. В момента, в който запяхме, настъпи тишина и след като свършихме, избухнаха едни аплодисменти отляво, отдясно от хора, които идват да посетят парламента – предполагаме, че са от различни държави. И това беше също много хубав миг, защото счупихме всички граници. Независимо кой от коя държава е ръкопляскащше на "Хубава си, моя горо".



Дойдоха ли българските евродепутати да ви поздравят, да ви кажат "Добре дошли!"?



Получихме извинения от някои български евродепутати – кой някъде на мисия, кой в среща и т.н. Но най-ценното за нас беше сплотеността, извлякохме го като извод. Всеки от нас почувства, че с пеенето можем да стигнем навсякъде.



Нашата мисия е да прославяме България по света,в сърцето на Европа. Сълзите на нашите сънародници ни вдъхнаха много увереност и смисъл в това, което правим, и това са миговете, които градят един колектив в духовен аспект.



Какво ви предстои сега?



Подготвяме се за нови участия. Имаме покана да изнесем самостоятелен концерт в Хисаря на 30 октомври, пкогато ще се връчват награди за будителите. Ние ще бъдем в официалната програма.