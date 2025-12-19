ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Директорката на ДГ "Ралица" в Белащица има нужда от помощ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:16Коментари (0)1546
©
"Тези, които носят светлина на другите, никога не остават на тъмно".

Имa едни хора, които са необикновени в своята същност... Те са онези, които носят светлината в себе си, защото такава е мисията им - безусловно да я раздават на всеки, който се докосне до тях.

Лидия Горинова - директор на ДГ "Ралица" - село Белащица е такъв човек - носещ светлина, но озовал се на тъмно място... Днес тя води тежка битка със сериозната диагноза "карцином на черния дроб".

Лидия Горинова е човек, който цял живот "свети" за доброто на другите; който раздава безкрайна обич на българските деца; човек, който носи смисъл само с присъствието си и сила - там, където е необходима; който винаги е готов да подаде ръка на онези, които се нуждаят...

Сега тя има нужда от нас! Призоваваме всеки, който може, да застане до нея в тази борба!

В навечерието на Коледа, когато сме отворили сърцата си за вяра и надежда, ние - нейните близки, роднини, приятели, колеги, родители на нейнте възпитаници и стотиците деца от ДГ "Ралица", за които тя е едновременно втора майка и учител, от сърце Ви молим да "светите" заедно с нас, в името на бъдещето на Лидия Горинова! Защото доброто, което правите, ще се върне при Вас!

Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut

https://pavelandreev.org/campaign/podaite-raka-na-lidiya

Банка:Allianz Bank

IBAN:BG70BUIN95611000740295

BIC:BUINBGSF

Получател:

Фондация Павел Андреев

Основание:

Лидия Горинова

Включете се в онлайн базара на платформата

https://www.facebook.com/groups/pavelandreevbggroup/?ref=share

Последвайте ни и в Instagram

https://www.instagram.com/pavelandreevorg







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Мръсен въздух в Пловдив
08:09 / 19.12.2025
Откриват новата "магистрала" в Пловдив
05:45 / 19.12.2025
Пазете любимците си: Пловдивчани твърдят, че е разхвърляна отрова...
22:40 / 18.12.2025
Отбелязваме 100 години журналистика в Пловдив
22:00 / 18.12.2025
Жена не се сдържа след опасна ситуация на Околовръстното на Пловд...
21:51 / 18.12.2025
Най-малката маймунка в света пристигна в Пловдив
19:14 / 18.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
"Икономическа полиция" изведе от сградата на "Селена" двама от "мнимите" шефове
"Икономическа полиция" изведе от сградата на "Селена" двама от "мнимите" шефове
17:46 / 17.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
Д-р Ставрев, УСБАЛАГ "Селена": Временно не осъществявам медицинска дейност в лечебното заведение
Д-р Ставрев, УСБАЛАГ "Селена": Временно не осъществявам медицинска дейност в лечебното заведение
21:32 / 17.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
"Голямоконарско шосе"
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: