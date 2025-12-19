Директорката на ДГ "Ралица" в Белащица има нужда от помощ

© "Тези, които носят светлина на другите, никога не остават на тъмно".



Имa едни хора, които са необикновени в своята същност... Те са онези, които носят светлината в себе си, защото такава е мисията им - безусловно да я раздават на всеки, който се докосне до тях.



Лидия Горинова - директор на ДГ "Ралица" - село Белащица е такъв човек - носещ светлина, но озовал се на тъмно място... Днес тя води тежка битка със сериозната диагноза "карцином на черния дроб".



Лидия Горинова е човек, който цял живот "свети" за доброто на другите; който раздава безкрайна обич на българските деца; човек, който носи смисъл само с присъствието си и сила - там, където е необходима; който винаги е готов да подаде ръка на онези, които се нуждаят...



Сега тя има нужда от нас! Призоваваме всеки, който може, да застане до нея в тази борба!



В навечерието на Коледа, когато сме отворили сърцата си за вяра и надежда, ние - нейните близки, роднини, приятели, колеги, родители на нейнте възпитаници и стотиците деца от ДГ "Ралица", за които тя е едновременно втора майка и учител, от сърце Ви молим да "светите" заедно с нас, в името на бъдещето на Лидия Горинова! Защото доброто, което правите, ще се върне при Вас!



