ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Директорката на ДГ "Ралица" в Белащица има нужда от помощ
Имa едни хора, които са необикновени в своята същност... Те са онези, които носят светлината в себе си, защото такава е мисията им - безусловно да я раздават на всеки, който се докосне до тях.
Лидия Горинова - директор на ДГ "Ралица" - село Белащица е такъв човек - носещ светлина, но озовал се на тъмно място... Днес тя води тежка битка със сериозната диагноза "карцином на черния дроб".
Лидия Горинова е човек, който цял живот "свети" за доброто на другите; който раздава безкрайна обич на българските деца; човек, който носи смисъл само с присъствието си и сила - там, където е необходима; който винаги е готов да подаде ръка на онези, които се нуждаят...
Сега тя има нужда от нас! Призоваваме всеки, който може, да застане до нея в тази борба!
В навечерието на Коледа, когато сме отворили сърцата си за вяра и надежда, ние - нейните близки, роднини, приятели, колеги, родители на нейнте възпитаници и стотиците деца от ДГ "Ралица", за които тя е едновременно втора майка и учител, от сърце Ви молим да "светите" заедно с нас, в името на бъдещето на Лидия Горинова! Защото доброто, което правите, ще се върне при Вас!
Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut
https://pavelandreev.org/campaign/podaite-raka-na-lidiya
Банка:Allianz Bank
IBAN:BG70BUIN95611000740295
BIC:BUINBGSF
Получател:
Фондация Павел Андреев
Основание:
Лидия Горинова
Включете се в онлайн базара на платформата
https://www.facebook.com/groups/pavelandreevbggroup/?ref=share
Последвайте ни и в Instagram
https://www.instagram.com/pavelandreevorg
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Мръсен въздух в Пловдив
08:09 / 19.12.2025
Откриват новата "магистрала" в Пловдив
05:45 / 19.12.2025
Пазете любимците си: Пловдивчани твърдят, че е разхвърляна отрова...
22:40 / 18.12.2025
Отбелязваме 100 години журналистика в Пловдив
22:00 / 18.12.2025
Жена не се сдържа след опасна ситуация на Околовръстното на Пловд...
21:51 / 18.12.2025
Най-малката маймунка в света пристигна в Пловдив
19:14 / 18.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS