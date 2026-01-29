© Plovdiv24.bg виж галерията Кметът на район "Централен“ Георги Стаменов извърши инспекция на сградата на Хуманитарната в Пловдив, където се помещават две училища, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



В проверката участваха и родители, както и представители на ръководството на учебните заведения.



Гергана Янева, директорка на ОУ "Княз Александър“, където учат близо 1000 деца, коментира ситуацията:



"Нашето училище е пребазирано на пет различни места. Наистина не мога да си представя колко е трудна логистиката за един родител. На нас трябва да ни се даде ясен краен срок за приключване на ремонтните дейности, за да можем да организираме плановете за първи и пети клас за следващата учебна година.“



Тя допълни, че ако ремонтът завърши до май, училището ще има възможност да организира всички тези необходими дейности.



В момента разпределението на учениците е следното: първи и втори клас са в ОДК-Пловдив; трети клас са в зала "Дунав“ и в "Евроалианс“; четвърти клас - в СУ "Пейо Яворов“; Пети, шести и седми клас – в СУ "Никола Вапцаров“, където учат само на втора смяна



