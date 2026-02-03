© Дим между двете платна на моста на Адата стресна шофьори в Пловдив. Един от тях, редовен читател на Plovdiv24.bg, ни изпрати видео за предупреждение.



В непосредствена близост се намира една от пожарните служби на Панаира. От кадрите се вижда, че колите преминават и димът не пречи на движението.



Пловдивчанинът е сигнализирал на тел. 112.



Шофирайте внимателно.



