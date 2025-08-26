Деси Добрева - гост в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Любими песни за любими хора в любима България. Така Деси Добрева анонсира турнето си "Гиздава", което е благотворително, като всички приходи ще бъдат дарени на талантливи деца в нужда от град Пловдив и региона. В концерта, на Античния театър, ще се включат като участници над 250 пловдивски талантливи деца. Те ще пеят и танцуват под съпровода на "Лудо Младо Бенд" и заедно с Деси и стихиите от формации "Гераци" и "Шарена Гайда".



Днес ще се срещнем в ефир с Деси Добрева за едно вдъхновяващо и много емоционално интервю.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.