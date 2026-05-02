Движението на автомобили и автобуси от масовия градски транспорт в района на стадион "Христо Ботев“ ще бъде преустановено в неделя, 3 май 2026 г., за времето от 13:30 до 20:00 часа заради футболното дерби между отборите на "Ботев“ и "Локомотив“.

Според общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта“ мерките се налагат с цел осигуряване на обществения ред и безопасността по време на спортното събитие, информира Plovdiv24.bg.

Футболната среща между ПФК "Ботев“ Пловдив и ПФК "Локомотив“ Пловдив е насрочена за 16:15 часа на стадион "Христо Ботев“. Преди началото на мача привържениците и на двата пловдивски клуба организират мащабни шествия, което налага допълнителна реорганизация на трафика в широкия център.

Освен пълното спиране на движението за лични превозни средства, промени ще има и в маршрутите на три линии от градския транспорт. Пътниците трябва да предвидят обходни пътища, докато трае ограничението в района на спортното съоръжение. Очаква се нормалният ритъм на движение да бъде възстановен веднага след приключване на футболното дерби и изтегляне на феновете.

За движение ще бъдат спрени следните участъци:

- бул. "Източен" в участъка от кръстовище с бул. "Княгиня Мария Луиза" до кръстовище с бул. "Санкт Петербург";

- ул. "Богомил" в участък от кръстовище с бул. "Източен" до кръстовище с ул. "Лев Толстой";

- ул. "Варшава" в участък от кръстовище с ул. "Богомил" до кръстовище с ул. "Славянска";

- ул. "Лев Толстой" в участък от кръгово кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров" до кръстовище с бул. "Княгиня Мария Луиза".

Заради временните промени в трафика се променя маршрутът на автобусни линии №9, 10 и 36 от основния вътрешноградски транспорт, както следва:

Линия № 9

Посока ИЗК ,,Марица" - ЖК "Тракия" - А12 - бул. "Цар Борис III", спирка №11 - Тунела Юг-запад, спирка №12 – Хотел "Тримонциум", спирка №13 – Пловдивски университет, ляв завой по бул. "Хр. Ботев", спирка №338-срещу Военна болница и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока - бул. "Санкт Петербург", спирка №219 – "Чайка фарма", ляв завой по бул. "Христо Ботев", спирка №334 - бул. "Христо Ботев № 15", спирка № 335 – Военна болница, десен завой по бул. "Цар Борис III", спирка №44 - Байкал, спирка №45 - срещу хотел "Тримонциум" и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 10

Посока ул. "Юндола" – ЖК "Тракия" - А12 - бул. "Княгиня Мария Луиза", спирка № 250 – срещу "Малката базилика", направо по бул. "Княгиня Мария Луиза", спирка № 123 – ТПК "Марица", спирка № 124 – Полиграфия, спирка № 125 – Хладилника, десен завой по бул. "Освобождение", спирка № 362 – мебели "Виденов", спирка №363 – Поделението, десен завой по бул. "Санкт Петербург", спирка № 217 – "Метро", спирка № 218 – Технически университет, спирка №219 – "Чайка фарма", ляв завой по бул. "Менделеев", спирка №252 – Военна полиция и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока - бул. "Менделеев", спирка № 258 – Мотоцентър, десен завой по бул. "Санкт Петербург", спирка №233 – Аграрен университет, спирка №234 – стадион Локомотив, спирка №235 – Парк "Лаута", ляв завой по бул. "Освобождение", спирка № 433 – след "SPS", спирка №361 бензиностанция "Шел", ляв завой по бул. "Цариградско шосе", спирка №134 – бензиностанция "ЕКО", спирка №135 – Траурен парк Централен 1, спирка №136 – Траурен парк Централен 2 и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия №36

Посока кв. ,,Изгрев" – Южен - бул. ,,Ал. Стамболийски" - бул. "Цариградско шосе", спирка №133 – Училище "Стоян Белинов", ляв завой по бул. "Освобождение", спирка №362 – мебели "Виденов", спирка №363 – Поделението, десен завой по бул. "Санкт Петербург", спирка №217 – "Метро", спирка №218 – Технически университет, спирка №219- ,,Чайка фарма", ляв завой по бул. "Христо Ботев", спирка №334 – бул. "Хр. Ботев № 15" и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока - бул. "Христо Ботев", спирка №338 – срещу Военна болница, ляв завой по бул. "Санкт Петербург", спирка № 233 – Аграрен университет, спирка № 234 – стадион Локомотив, спирка №235 – Парк "Лаута", ляв завой по бул. "Освобождение", спирка №433 – след "SPS", спирка №361 – бензиностанция "Шел", десен завой по бул. "Цариградско шосе", спирка №126 – след бензиностанция "Шел" и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Заради провеждане на шествия, организирани от привърженици на двата отбора преди началото на футболната среща на 3 май 2026 г., неделя, за времето от 14 ч. до преминаване на участниците в шествието, ще бъде спряно изцяло или поетапно (по преценка на контролните органи от ОД на МВР Пловдив) движението на превозни средства, включително и на автобуси от масовия транспорт на Пловдив по:

- бул. "Цар Борис III Обединител" – от кръстовище с ул. "Патриарх Евтимий", до кръстовище с ул. "Света Петка";

- ул. "Света Петка" – от кръстовище с бул. "Цар Борис III Обединител", до кръстовище с бул. "Княгиня Мария Луиза";

- бул. "Княгиня Мария Луиза" – от кръстовище с ул. "Света Петка", до кръстовище с бул. "Източен".

- ул. "Лев Толстой" – от кръгово кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров" до кръстовище с бул. "Княгиня Мария Луиза".