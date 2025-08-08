ИЗПРАТИ НОВИНА
Депутат от "Възраждане": Поредната измама в Пловдив!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:10Коментари (0)701
©
И народният представител Емил Янков от "Възраждане" се произнесе по темата за състоянието на бетонния мост "Тодор Александров" в Пловдив. Съоръжението претърпя основна реконструкция преди броени месеци, но има силно компрометирани участъци, заявява депутатът в профила си в Tik-Tok.

По думите му, фирмата, която е правила единия лот, се оправдала, че под асфалта не е положена хидроизолационна настилка, която да помогне мостът да издържи по-дълго време. Също така нямала нищо общо с ремонта на останалата част от съоръжението.

"Възниква въпросът дали кметът на община Пловдив Костадин Димитров лъже или фирмите изпълнителки, които са изпълнили проекта, лъжат. Явно някой лъже, въпросът е кой. Това, кой казва истината и кой лъже, оставям на вас, защото в периоди на развитие на град Пловдив сме били свидетели на много подобни изпълнения, на много подобни проекти, които се рекламират шумно и бурно като изключително успешни, а в последствие се оказва, че са просто замазване на очите на пловдивчани и отново крайната сметка от некачествен ремонт плащаме всички ние, данъкоплатците" - коментира Емил Янков. 

Депутатът е заснел компрометирани участъци, сред които има отворени фуги и стърчаща арматура по дъното на моста и стълбищата за пешеходци, ръждясали парапети. Неговото скромно мнение е, че съоръжението е силно компрометирано и не би издържало още дълго време по този начин.

Янков еу заснел и показва връзката между двата обновени участъка, където ясно се чува потропването на колите. "Въпрос на време е да се образуват нови проблеми, нови дупки и разстоянието да се увеличи и съответно пловдивчани да продължат да разбиват своите автомобили и участъкът да продължи да бъде опасен за движението. Иначе всички, имам предвид местната управа, уж се борят за безопасността на движението" - разсъждава депутатът. 

Емил Янков, в качеството си народен представител от 16 МИР Пловдив град, ще пусне питане към кмета Костадин Димитров по чл. 139 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в което смята да зададе доста неудобни въпроси относно обществената поръчка и нейното изпълнение на бетонния мост "Тодор Александров". Призовава гражданите да следят каналите му в социалните мрежи, тъй като там ще оповести отговорите, ако местната власт намери сили да отговори.

Какво още казва депутатът от "Възраждане" гледайте в прикаченото видео!



