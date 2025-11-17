© Plovdiv24.bg Дебора се подписа на емблематичната тетрадка на Стефчо Автографа, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Талисманът на Пловдив трепетно очакваше младата дама, която го посрешна с усмивка и се разписа. Той й обеща, че един ден ще я снима с фотоапарат. Дебора бе лаконична преди заседанието.



“Разпитът ми продължава вече 2 години и половина. Думите говорят сами по себе си. Благодаря."



Тя сподели, че е уморена от съдебния процес. Разпитът на Дебора започна миналия път и ще продължи и днес. Той е в присъствието на психолог и психиатър. Припомняме, че подсъдим по случая е Георги Георгиев.



