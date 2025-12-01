ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дара Екимова пропуска Пловдив: Не мога, съжалявам!
По лично решение и с аргументите, които самата Дара Екимова споделя във видеото си, тя отменя своето участие в днешната програма на "Коледа в Пловдив".
Съжаляваме за причиненото разочарование сред нейните почитатели, но уважаваме избора ѝ и не можем да го променим. Официалното откриване и празничният концерт обаче ще се проведат, както е планирано!
Гостите ще могат да се насладят на Тържествения парад и концерта на Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции (СКСО), както и на изключителните таланти от "Арт Войс център" с ръководител Руми Иванова.
Вярваме, че именно музиката е тази, която ни обединява — както в празнични, така и в делнични дни. Всички останали концерти ще се проведат по предвидената програма.
