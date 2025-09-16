Дани Каназирева дебютира пред публика

© Instagram Първите публични заседания на най-новия съдия на Административен съд Пловдив Дани Каназирева ще бъдат на 6 октомври /понеделник/, информира Plovdiv24.bg.



За тогава тя има насрочени 6 заседания, които според графика трябва да приключат за 1 час и 10 минути.



Според публикувания график в сайта на съда Каназирева ще заседава едва 4 дни през целия октомври месец - 6, 9, 13 и 27 октомври.



До този момент тя даваше решенията си при закрити врати, но от есента делата й ще бъдат публични.



Припомняме, че на 11 август Дани Каназирева официално встъпи в длъжност като съдия.



Каназирева, която бе бивш областен управител и депутат в 45-то, 46-то и 47-то НС, показа отлични знания на писмения и устния изпит и с лекота и увереност спечели мястото си при административните магистрати.



Тя бе сред шестимата кандидати, които са постигнали отличен общ успех – 6. На устния изпит тя също получи шестица.



Заради високия резултат Каназирева имаше възможност да избира между позиции в различни градове, включително София и Пловдив.



По време на конкурса тя е заявила, че нейното предпочитание е да работи в Административния съд в Пловдив.