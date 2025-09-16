ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Дани Каназирева дебютира пред публика
За тогава тя има насрочени 6 заседания, които според графика трябва да приключат за 1 час и 10 минути.
Според публикувания график в сайта на съда Каназирева ще заседава едва 4 дни през целия октомври месец - 6, 9, 13 и 27 октомври.
До този момент тя даваше решенията си при закрити врати, но от есента делата й ще бъдат публични.
Припомняме, че на 11 август Дани Каназирева официално встъпи в длъжност като съдия.
Каназирева, която бе бивш областен управител и депутат в 45-то, 46-то и 47-то НС, показа отлични знания на писмения и устния изпит и с лекота и увереност спечели мястото си при административните магистрати.
Тя бе сред шестимата кандидати, които са постигнали отличен общ успех – 6. На устния изпит тя също получи шестица.
Заради високия резултат Каназирева имаше възможност да избира между позиции в различни градове, включително София и Пловдив.
По време на конкурса тя е заявила, че нейното предпочитание е да работи в Административния съд в Пловдив.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Започна обновяването на две ключови улици в Пловдив
15:42 / 16.09.2025
Лоша новина за жилищата в Пловдив
15:40 / 16.09.2025
На 43 години е намерената в Пловдив мъртва жена
14:35 / 16.09.2025
Пловдив заприлича на гето, много грозно, върнахме се в 90-те
11:53 / 16.09.2025
Почина Тодор Горинов, отдал живота си на културата на Пловдив
11:51 / 16.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS