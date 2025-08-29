ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дани Каназирева поряза затворник
Затворник е подал иск за 3 000 лева за неимуществени вреди, след като консумирал рибна консерва с изтекъл срок на годност.
Според К. К. М. тя е била с изтекъл срок на годност на 30 юли, а той я е консумирал на 6 август. Проблемното ястие му е причинило общо неразположение, произтичащо от хранително натравяне.
Административният съд в Пловдив обаче е оставил исковата молба без движение.
Причината е, че в нея не е посочено срещу кого точно се завежда искът, а законът изисква да се насочи срещу конкретното юридическо лице, от чиито действия са настъпили вредите.
В случая съдът уточни, че надлежният ответник е Главна дирекция "Изпълнение на наказанията“.
Съдия Дани Каназирева отбеляза и други пропуски - липсва уточнение за периода, за който се претендират неимуществени вреди, както и доказателство за платена държавна такса от 10 лева.
Ищецът има седем дни да отстрани нередовностите, като уточни изрично срещу кого насочва иск и за кой период претендира обезщетението. В противен случай искът ще бъде върнат и производството прекратено.
