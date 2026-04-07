В Световния ден на здравето д-р Валерия Славова, кандидат за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив, заяви, че както пациентите, така и държавата се нуждаят от ясна диагноза, работещи решения и последователна грижа.

"Като лекар моята мисия винаги е била здравето на хората. Като част от 51-ия парламент видях, че държавата ни има нужда от ясен план, ефективни институции и по-малко бюрокрация между лекаря и пациента“, подчерта тя.

Според д-р Славова визията на ГЕРБ-СДС за здравеопазването може да бъде обобщена с една дума – дълголетие. Основната цел е преместване на фокуса от лечение към управление на здравето чрез активна профилактика и превенция, както и чрез внедряване на съвременни технологии, включително изкуствен интелект в националната здравно-информационна система, който ще осигури прозрачност, контрол и ефективно управление на публичните средства.

По думите ѝ достъпът до качествено здравеопазване трябва да бъде гарантиран за всеки български гражданин, независимо къде живее, а медицинските специалисти - да имат достойни условия на труд, за да останат и да се развиват в България. Тя подчерта, че водещият принцип в здравеопазването трябва да е профилактиката, защото "най-доброто лечение е това, което сме успели да предотвратим навреме“.

"Политиката, точно като медицината, изисква хладен ум и топло сърце. Участвам в тази кампания с опита на човек от системата и с енергията на лекар, който не се отказва, докато не постигне резултат“, заяви д-р Валерия Славова.

Тя акцентира и върху конкретните мерки в програмата на ГЕРБ-СДС, като подчерта, че няма да има увеличение на здравните вноски, а държавата ще поеме цялостното финансиране на лечението на онкологичните заболявания, включително медицинските изделия и консумативите. Коалиция ГЕРБ-СДС предлага и пълна държавна подкрепа за инвитро процедурите чрез разширяване на обхвата им, по-голям брой изследвания и геномен скрининг.

"Даваме шанс на повече български семейства да имат дете и инвестираме в бъдещето на нацията“, подчерта тя.

Д-р Славова отбелязва, че както в медицината, така и в управлението, най-важното е поставянето на правилна диагноза.

"Без нея всяко действие е временно решение. България има нужда от точна диагноза и смели решения“, категорична е д-р Валерия Славова, 14-та в листата на ГЕРБ-СДС за Пловдив.

Изборът е ясен – между застой и развитие, между хаос и ред, между политика без посока и управление с ясна визия. Подкрепете ГЕРБ-СДС с №15 в интегралната бюлетина и преференция 114 за д-р Валерия Славова – за модерно здравеопазване, повече български деца и истинска грижа за живота в България.