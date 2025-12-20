© Plovdiv24.bg виж галерията Води се битка за овладяване на болница "Селена" от доктор Ангел Ставрев и негови приближени. Да го принудят (д-р Николай Йорданов - бел. ред.) да им я предостави. Д-р Йорданов е подал сигнал в полицията за неправомерно изплащани суми на определени лица - по 100 000, 200 000, 300 000 лева. Това заяви адвокат Йордан Давчев, който е един от защитниците по дело за мярка на д-р Йорданов, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Припомняме, че скандалът с болница "Селена" се разрази преди няколко дни, след като стана ясно, че от касата един от лекарските кабинети е взета крупна сума пари, а лекар и счетоводител бяха изведени от сградата с помощта на Икономическа полиция.



Според изнесените данни от Пловдивската прокуратура на 8 декември в 5 ч. сутринта обвиняемият Николай Йорданов влиза в болницата, отключва личния кабинет на един от съоснователите на болницата д-р Ангел Ставрев и се настанява в него. Поставя двама души охрана пред вратата на кабинета. Влизат няколко лица, които поставят сигнално-охранителна техника в кабинета.



По думите на адвокат Паскалева: Не е налице извършване на престъпление. "Нашето скромно мнение е, че това е литературно обвинение. Николай Йорданов е собственик, вписано е в Търговския регистър, че д- р Ангел Ставрев вече не е управител. Като собственик той (Николай Йорданов - бел. ред.) притежава всичко, дори земята. Действал е по закон - външна фирма охрана, назначава комисия, нарежда внасянето на парите по сметка. Кой държи вкъщи 1,8 милиона? Кое е противозаконното в превеждането на 200 000 лв.? Как се установи, че в касата е имало такава сума? Очевидно доходите на д-р Ставрев са много високи. За каква кражба можем да говорим, след като навсякъде има камери и Николай Йорданов знае това. Прокуратурата си позволява да кадрува в частно търговско дружество. Не е необходимо. Настояваме за подписка или парична гаранция", коментира адвокат Светлана Паскалева.



Д-р Николай Йорданов обясни пред съда, че е имало множество сигнали за финансови злоупотреби. Смених управителя, за да проверя състоянието на болницата. Най-печелившата болница с най-ниски заплати.



Според него относно касата на д-р Ставрев: "Той е взимал пари от горната каса на 4 етаж към 3 етаж. Има няколко кашона с ордери за това движение на пари. Ставрев и Манчева са движили финансовите злоупотреби. Действал съм по закон. Поискал съм документи от Ставрев за парите, които по презумпция са на болницата. Цялото унижение, което изпитвам, ще лежи на съвестта на тези, които ме обвиниха.



