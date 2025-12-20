ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Николай Йорданов: С каквито и стредства да ме мъчат, няма да ми вземат болницата
Обвиняемият д-р Николай Йорданов е собственик на дружество, което има други 3 дъщерни дружества.
Д-р Ангел Ставрев е управител на болничното заведение и на други две дружества, които извършват дейност на територията на болницата. Той твърди, че парите са негови, представил е документи.
От 5 декември докторът не е допускан до територията на болницата. Касата е в личния му кабинет в болницата. Всички знаят, че докторът е държал лични средства в тази каса. Пострадалият е дал документи, че тези средства са му спестявания, има и разходи в тази посока. Касата (плащанията) в болницата са структурирани по различен начин.
Според НК, кражбата се наказва с лишаване от свобода от 3 до 15 години и конфискация на част от имуществото.
Очаква се решението на съда по отношение на мярката за неотклонение на Николай Йорданов, която е задържане за 72 часа.
