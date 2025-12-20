© виж галерията "Болница "Селена" е моя собственост и се опитват противозаконно да ми я откраднат престъпници, но няма да го позволя. С каквито и средства да ме мъчат, няма да стане". Това каса д-р Николай Йорданов на излизане от съдебната зала преди минути, предава репортер на Plovdiv24.bg. Припомняме, че той беше задържан за 72 часа в ареста по обвинение, че е взел над 3,2 млн. лева под формата на различна валута от касата в кабинета на бившия управител на лечебното заведение д-р Ангел Ставрев и ги е внесъл по банкови сметки на болницата и на трето лице.



Обвиняемият д-р Николай Йорданов е собственик на дружество, което има други 3 дъщерни дружества.



Д-р Ангел Ставрев е управител на болничното заведение и на други две дружества, които извършват дейност на територията на болницата. Той твърди, че парите са негови, представил е документи.



От 5 декември докторът не е допускан до територията на болницата. Касата е в личния му кабинет в болницата. Всички знаят, че докторът е държал лични средства в тази каса. Пострадалият е дал документи, че тези средства са му спестявания, има и разходи в тази посока. Касата (плащанията) в болницата са структурирани по различен начин.



Според НК, кражбата се наказва с лишаване от свобода от 3 до 15 години и конфискация на част от имуществото.



Очаква се решението на съда по отношение на мярката за неотклонение на Николай Йорданов, която е задържане за 72 часа.



