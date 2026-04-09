В Комплексния онкологичен център - Пловдив се прилагат най-съвременни терапевтични подходи за лечение на кожни тумори, които допринасят за по-ефективен контрол на състоянието. Специалистите от Отделението по онкологични заболявания в кожните болести подчертават, че вече има добри шансове за промяна на прогнозата дори при напреднали стадии, съобщиха за Plovdiv24.bg от лечебното заведение.

Подчертават, че кожният рак е едно от най-често срещаните онкологични заболявания в света. През последните десетилетия честотата му значително нараства, като това се свързва с повишеното излагане на ултравиолетова радиация, промените в начина на живот и по-добрите диагностични методи за откриването му.

“Най-агресивната форма е меланомът, който има висок потенциал за метастазиране и е животозастрашаващ, ако не бъде диагностициран и лекуван навреме. Днес разполагаме с иновативни решения в полза на нашите пациенти. Екипът ни е събран от опитни лекари, които работят с внимание към всеки детайл и вярвам осигуряваме персонален подход и висок стандарт на лечение за всеки пациент", казва д-р Мариела Прангова.

Лечението напредва значително благодарение на иновативните терапевтични подходи - имунотерапия и таргетна терапия. Имунотерапията активира имунната система да разпознава и атакува туморните клетки, блокирайки "имунните контролни точки", чрез които ракът се крие от организма. Според данни от клиничните проучвания, при определена група пациенти, това лечение осигурява дългосрочен контрол върху заболяването.

Таргетната терапия атакува специфични молекулярни изменения. При приблизително половината от пациентите с меланом се открива BRAF мутация, която провокира бързото делене на клетките. Лекарствата, блокиращи BRAF, забавят растежа на тумора и често водят до значително намаляване на туморната маса. Актуалната практика съчетава комбинации от таргетни медикаменти, които повишават ефективността и намаляват риска от резистентност.

Съвременните терапии се прилагат успешно и при други форми на кожен рак, включително Плоскоклетъчен и Меркел-клетъчен карцином, и дават възможност за по-добро ограничаване развитието на болестта и по-високо качество на живот, особено когато хирургията или лъчетерапията не са достатъчни.

“Въпреки напредъка в лечението, ранната диагностика остава ключова. Редовните дерматологични прегледи, дерматоскопията и внимателното наблюдение на кожните промени позволяват откриването на туморите в ранен стадий, когато лечението е най-ефективно", обяснява Прангова.