Георги Мараджиев и водачът на листата Цвета Караянчева регистрираха в Районната избирателна комисия листата с кандидати за народни представители на коалиция ГЕРБ-СДС за 17-МИР Пловдив област, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Предсрочните парламентарни избори ще бъда на 19-ти април непосредствено след великденските празници. Мараджиев посрещна с цветя Караянчева и двамата позираха за снимка.
Той бе категоричен, че в листите трябва да има млади хора и затова в тяхната има 6 кандидати от младежкото ГЕРБ.
"Структурите ни са добре организирани. ГЕРБ ни има във всяка община и населено място и съм спокоен за изборите.
Водач на листата е Цвета Караянчева. С нея бяхме през последните избори 2024 година и се оказа, че добре сме се сработили - от 18 общини спечелихме 15. Тя е достоен водач на листата", сподели той пред репортер на Plovdiv24.bg.
Мараджиев акцентира на отсъствието на д-р Червенков от листите, но той се е оттеглил по лични причини. На негово място кандидат е инж. Младен Шишков.
Според Мараджиев листата им е балансира и в нея има хора от различните сфери на работа. Той бе попитан дали се притеснява от новите играчи на политическия терен.
"Не се притесняваме. Нови играчи бяха и ИТН и ПП. Минахме и през тях. Да заповядат да им видим какви са им листите и тогава ще коментираме. На всеки избори идва друга вълна и друг спасител, нека се притесняват другите партии. Ние няма от какво да се притесняваме. Като дойде някой спасител, спира строителството, а ние като дойдем, то започва.", каза още той.
От своя страна Караянчева каза, че всички заедно работят в синхрон.
"Познаваме проблемите на хората. Имаме мотивацията и знаем какво можем и какви са проблемите в област Пловдив и сме започнали да ги решаваме. Трябва ни стабилно правителство и сплотен отбор, за да мине България през тези турболенции. Пловдив е икономическият двигател на Южна българия и той трябва да продължи да се развива., категорична бе тя.
Листата на ГЕРБ за 17 МИР Пловдив област:
1. Цвета Караянчева - инженер /Кърджали/
2. Младен Шишков - инженер / Раковски/
3. Йордан Кръстанов - земеделски производител/СДС/ /с. Синитево, Пазарджик/
4. Аспарух Атанасов - инженер / Асеновград/
5. Божидар Бакалов - адвокат /Карлово/
6. Енислав Велков - предприемач /ГЕРБ/Стамболийски/
7. Александър Иванов - архитект /Първомай/
8. Весела Тошкова - бизнес администрация /община "Марица"/
9. Димитър Спасов - студент/МГЕРБ/ /община "Родопи"/
10. Паолина Аврамова- еколог - /Хисаря/
11. Мирослав Николаков - мениджьр /Перущица/
12. Иван Петков -бизнес администрация /Сопот/
13. Росица Бакова - предприемач / община "Марица"/
14. Станьо Синекчийски-агроном / Съединение/
15. Кристиан Йосифов - предприемач/МГЕРБ/ /община "Родопи"/
16. Петър Матрев - механик /Куклен/
17. Ивайло Сираков - инженер /Лъки/
18. Наталия Некезова-инженер /Брезово/
19. Янка Котева -стопанско управление/МГЕРБ/ /Стамболийски/
20. Стоян Топалов - студент/МГЕРБ/ /община "Марица"/
21. Даниела Славовска - земеделски производител /Садово/
22. Кристина Атанасов - инженер /община "Родопи"/
ЗАРЕЖДАНЕ...
