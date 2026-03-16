Областният координатор на ГЕРБ за Пловдивска област Георги Мараджиев и водачът на листата Цвета Караянчева регистрираха в Районната избирателна комисия листата с кандидати за народни представители на коалиция ГЕРБ-СДС за 17-МИР Пловдив област, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Предсрочните парламентарни избори ще бъда на 19-ти април непосредствено след великденските празници. Мараджиев посрещна с цветя Караянчева и двамата позираха за снимка. 

Той бе категоричен, че в листите трябва да има млади хора и затова в тяхната има 6 кандидати от младежкото ГЕРБ.

"Структурите ни са добре организирани. ГЕРБ ни има във всяка община и населено място и съм спокоен за изборите. 

Водач на листата е Цвета Караянчева. С нея бяхме през последните избори 2024 година и се оказа, че добре сме се сработили - от 18 общини спечелихме 15. Тя е достоен водач на листата", сподели той пред репортер на Plovdiv24.bg.

Мараджиев акцентира на отсъствието на д-р Червенков от листите, но той се е оттеглил по лични причини. На негово място кандидат е инж. Младен Шишков.

Според Мараджиев листата им е балансира и в нея има хора от различните сфери на работа. Той бе попитан дали се притеснява от новите играчи на политическия терен.

"Не се притесняваме. Нови играчи бяха и ИТН и ПП. Минахме и през тях. Да заповядат да им видим какви са им листите и тогава ще коментираме. На всеки избори идва друга вълна и друг спасител, нека се притесняват другите партии. Ние няма от какво да се притесняваме. Като дойде някой спасител, спира строителството, а ние като дойдем, то започва.", каза още той.

От своя страна Караянчева каза, че всички заедно работят в синхрон. 

"Познаваме проблемите на хората. Имаме мотивацията и знаем какво можем и какви са проблемите в област Пловдив и сме започнали да ги решаваме. Трябва ни стабилно правителство и сплотен отбор, за да мине България през тези турболенции. Пловдив е икономическият двигател на Южна българия и той трябва да продължи да се развива., категорична бе тя.

Листата на ГЕРБ за 17 МИР Пловдив област: 

1. Цвета Караянчева - инженер /Кърджали/

2. Младен Шишков - инженер / Раковски/

3. Йордан Кръстанов - земеделски производител/СДС/  /с. Синитево, Пазарджик/

4. Аспарух Атанасов - инженер / Асеновград/

5. Божидар Бакалов - адвокат /Карлово/

6. Енислав Велков - предприемач /ГЕРБ/Стамболийски/

7. Александър Иванов - архитект /Първомай/

8. Весела Тошкова - бизнес администрация /община "Марица"/

9. Димитър Спасов - студент/МГЕРБ/  /община "Родопи"/

10. Паолина Аврамова- еколог - /Хисаря/

11. Мирослав Николаков - мениджьр /Перущица/

12. Иван Петков -бизнес администрация /Сопот/

13. Росица Бакова - предприемач  / община "Марица"/

14. Станьо Синекчийски-агроном / Съединение/

15. Кристиан Йосифов - предприемач/МГЕРБ/  /община "Родопи"/

16. Петър Матрев - механик /Куклен/

17. Ивайло Сираков - инженер /Лъки/

18. Наталия Некезова-инженер /Брезово/

19. Янка Котева -стопанско управление/МГЕРБ/  /Стамболийски/

20. Стоян Топалов - студент/МГЕРБ/   /община "Марица"/

21. Даниела Славовска - земеделски производител /Садово/

22. Кристина Атанасов - инженер /община "Родопи"/