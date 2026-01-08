Читател: Това е безобразие

© Plovdiv24.bg Архивна снимка Това е безобразие, твърди читател на Plovdiv24.bg:



Здравейте. Ако е възможно, искам да се оплача от автобус 5669 по линия 1. Една жена тръгна да се качи от средната врата, защото й е по-удобно, но шофьорът затвори вратата, веднага като я видя и я затисна.



Обяснението беше, че нямало кондуктор, и трябвало непременно да се качи от предната врата и я заплаши, че ако не отиде да си купи билет, ще я изгони от автобуса.



Решението не трябва да е агресивно, решението е шофьорът да си намери кондуктор за този автобус. Това не е първата такава случка в този автобус от този шофьор. Същият шофьор редовно пропуска спирки и се заяжда с пътниците, кара по различни линии, но най-вече по линия 1.