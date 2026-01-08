ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Читател: Това е безобразие
Здравейте. Ако е възможно, искам да се оплача от автобус 5669 по линия 1. Една жена тръгна да се качи от средната врата, защото й е по-удобно, но шофьорът затвори вратата, веднага като я видя и я затисна.
Обяснението беше, че нямало кондуктор, и трябвало непременно да се качи от предната врата и я заплаши, че ако не отиде да си купи билет, ще я изгони от автобуса.
Решението не трябва да е агресивно, решението е шофьорът да си намери кондуктор за този автобус. Това не е първата такава случка в този автобус от този шофьор. Същият шофьор редовно пропуска спирки и се заяжда с пътниците, кара по различни линии, но най-вече по линия 1.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 393
|предишна страница [ 1/66 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Читатели на Plovdiv24.bg: Правят ненужен ремонт. Кмет: Проектът е...
16:50 / 08.01.2026
Паркоматите за "синя зона" в Пловдив вече приемат само евро
16:47 / 08.01.2026
В Пловдив решиха съдбата на турчина, хванат с наркотици за 2 мили...
14:52 / 08.01.2026
"Пловдив си ти": Видеоинсталация ще разказва в подлез "Археологич...
15:37 / 08.01.2026
Без полети между Пловдив и Милано утре
15:04 / 08.01.2026
Пловдивчанин: Някои искат за 20 лева да купят храна за половин ме...
14:32 / 08.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS