"Чистота" за мизерията в "Северен": Районът се почиства ежедневно, всеки ден се обслужват контейнерите за смет
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:42
Жителите на пловдивския район "Северен“ алармират за хаос по улиците – боклуците са навсякъде, а районът все повече прилича на сметище. Според тях виновни са ръководството и проверителите на ОП "Чистота“.

"Районът се почиства ежедневно, всеки ден се обслужват и контейнерите за смет. 5 дни в седмицата минава камион, който събира едрогабаритните отпадъци, оставени до съдовете за смет.

Припомняме, че от предприятието осигуряват техника, която да транспортира непотребната покъщнина само след едно телефонно обаждане на телефон 032/675 817.

От ОП "Чистота“ молят гражданите да изхвърлят стари мебели и техника на определените затова места и да сигнализират ако видят нарушители.

"От както се помня живея тук, такова безхаберие никога не е имало. Улиците стават все по-мръсни, а никой не поема отговорност“, споделя местна жителка, която изпрати снимки от критичните зони, включително улица "Полет“ и района около Окръжна болница и КАТ.







