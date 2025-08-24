ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Чистота" за мизерията в "Северен": Районът се почиства ежедневно, всеки ден се обслужват контейнерите за смет
"Районът се почиства ежедневно, всеки ден се обслужват и контейнерите за смет. 5 дни в седмицата минава камион, който събира едрогабаритните отпадъци, оставени до съдовете за смет.
Припомняме, че от предприятието осигуряват техника, която да транспортира непотребната покъщнина само след едно телефонно обаждане на телефон 032/675 817.
От ОП "Чистота“ молят гражданите да изхвърлят стари мебели и техника на определените затова места и да сигнализират ако видят нарушители.
"От както се помня живея тук, такова безхаберие никога не е имало. Улиците стават все по-мръсни, а никой не поема отговорност“, споделя местна жителка, която изпрати снимки от критичните зони, включително улица "Полет“ и района около Окръжна болница и КАТ.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Нов "иновативен" начин на паркиране в Пловдив
17:50 / 24.08.2025
Община Пловдив обяви обществена поръчка за 9,1 млн. лв.
17:40 / 24.08.2025
Най-мощният глас на България пристига в Пловдив за грандиозен кон...
16:45 / 24.08.2025
Велопоходът на толерантността се завръща на Гребния канал в Пловд...
14:28 / 24.08.2025
Граждани в шок: "Северен" прилича на сметище, а никой не реагира!...
14:00 / 24.08.2025
Програма за честването на 140-та годишнина от Съединението и праз...
12:38 / 24.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS