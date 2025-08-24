ИЗПРАТИ НОВИНА
Граждани в шок: "Северен" прилича на сметище, а никой не реагира!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:00
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Жителите на "Северен" са в потрес – техният район, потъва в боклуци, а улиците все повече приличат на сметище. Според гражданите, причината е пълното безхаберие и липсата на контрол от страна на общинското предприятие.

"От както се помня живея тук, но такова безхаберие никога не е имало. Улиците стават все по-мръсни, а никой не поема отговорност“, споделя жителка на района и изпраща снимки от района – само малка част от ужасното състояние на улиците.

Според местните, виновни са прекият началник, проверителите и директорът на ОП "Чистота“.

"Началникът се изявява като медийна звезда в социалните мрежи, докато районът потъва в боклуци. Улиците са пълни с отпадъци, а хората са в опасност“, пише тя в своя сигнал до Plovdiv24.bg.

Особено тревожно е, че жените, които почистват или изобщо липсват, или не са обезопасени.

"Вчера бях с колата и един микробус рязко зави, за да избегне жена, чистеща на платното. Тя нямаше отличителни дрехи – кой ще носи отговорност при инцидент?“

Критични са и конкретни зони като улица "Полет“ – повече от две години без поддръжка, както и районът около Окръжна болница и КАТ, където боклуците са навсякъде.

"Това не е просто мръсотия, а предпоставка за разпространение на болести“, алармират пловдивчани.

"Искаме улиците ни да бъдат чисти, а не сцена за социални мрежи и бонуси! Трябва хора с опит и знания, които да се грижат за града, а не неподготвени служители“, категорична е гражданката.

"Не знам дали в Народното събрание има дерибеи, но със сигурност в ОП "Чистота" има, след като  са такива негативни резултати по отношение на чистота в района и града", допълва тя.

Гражданите отправят открит призив към общината: време е за действия, а не за снимки и статуси в интернет. Районът заслужава чистота и ред, а не хаос и мръсотия.







