Чичото на Марти: Как ще продължи нашият живот?

© За него предстоят много рехабилитации. След време логопеди, раздвижване и да се научи пак да ходи и да се храни. Това заяви в ефира на Нова тв чичото на изписания 4-г. Марти, който бе пометен заедно с майка си от АТВ в Слънчев бряг.



"Не може да се храни сам, не може да говори с момента. Казва думи, повтаря, когато му ги казваш. Казва да и не. Лявата страна е по-обездвижена от дясната, трябва да се работи там", казва чичото Юлиан.



"Не може да говорим за психическото състояние на детето. Той до вчера беше в будна кома. Засега няма индикации какво е психическото му състояние", призна той.



"След 2 месеца има насрочена дата за ЯМР", обясни чичото на изписания 4-г. Марти.



"Детето към момента не помни нищо. Няма как да разберем дали помни. Лекарите казаха, че след като се събуди от будната кома, ще започнат да излизат някои неща, но за момента не", обясни той.



"Черепно-мозъчна травма, пробит бял дроб, счупени ребра и охлузвания, това са констатацията на епикризата", припомни Юлиан.



"Експертизите от инцидента са на 99% готови. Чакаше се само аутопсията на Хриси. Адвокатите на Бургазлиев искат повторна проба на кръвта и експертиза на АТВ-то. Адвокатите ни не знаят кога делото ще влезе в съдебна фаза, сигурно до 2 седмици или до края на месеца", предвиди чичото на Марти.



"Не съм оптимист за разследването. Имах някаква надежда, но не знам. Мисля, че започнаха да се забравят неща. За случая вече не се говори. В Районното не виждам нещо да се е променило, всеки си ходи на работа, както си е било. Родителите на Бургазлиев са си на работа, тези неща ме дразнят, не знам", призна той.



"Да останеш вдовец и самотен родител на две деца, е тежко, мисля, че бащата на Марти се справя много добре за това нещо. Няма да настояваме делото да се гледа извън територията на Бургас. Надявам се, хората, които гледат делото, да го гледат безпристрастно", надява се човекът.



"До ден-днешен семейството на обвиняемия дори не е правило опити да се свърже с нас. Дори и да се свържат с нас, не знам как могат да ни помогнат. Няма какво да променят. Да дойдат да обяснят на децата ми, на жена ми, брат ми, на родителите ми, как оттук нататък ще продължи нашият живот. Не си виновен, когато си на тротоара. Виновен си, като се качиш с кола върху някого", категоричен бе роднината на Марти.



"След като момчето е толкова здраво физически и психически, защо не направи нищо, за да ги избегне. На количката спирачките й работят, газта й работи. Това, което го е направил, е неадекватно. Това е непростима грешка. Как ние можем да гледаме на случилото се?", пита той



"Към момента се справяме сами с рехабилитацията и лечението на Марти, за по-натам не знаем. Благодарим на лекарите от УМБАЛ в Бургас, "Пирогов" и на тези от "Свети Георги" в Пловдив, където ни пратиха на рехабилитация. Тези хора ни дадоха смисъл да се борим, защото, ако бяха ни отнели и Марти, трагедията ставаше още по-голяма", завърши Юлиан.