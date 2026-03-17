Четворна верижна катастрофа е станала в късния следобед на околовръстния път в участъка между светофарите на Коматево и Марково, съобщиха читатели наПо първоначална информация в инцидента са участвали четири автомобила, като към момента няма данни за пострадали хора. Причините за произшествието все още се изясняват.Заради катастрофата движението в района е било силно затруднено, като са се образували колони от автомобили и в двете посоки.Шофьори споделят в социалните мрежи, че заради сериозното задръстване са изминали разстоянието от Бултекс на "Кукленско шосе" до кръговото кръстовище за около 35 минути. Други водачи се оплакват, че заради поставените мантинели в участъка няма никаква възможност за избягване или заобикаляне на тапата, което допълнително усложнява ситуацията.