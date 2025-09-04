Четирима министри в Пловдив до часове заради еврото!

© Информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се проведе днес от 14.30 часа в Пловдив.



Участие в събитието ще вземат министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов, министърът на електронното управление Валентин Мундров, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министърът на околната среда и водите Манол Генов и други.



Символични домакини ще са заместник-министърът на финансите Методи Методиев и кметът на Пловдив Костадин Димитров. На форума ще присъстват областният управител Христина Янчева, представители на местните власти, бизнеса и гражданите.



Като част от кампанията вечерта от 21,00 часа в Пловдив над площад "Централен“ ще се проведе уникално светлинно шоу със 100 дрона.



Целта на срещите е водещите институции в процеса – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и др., да предоставят ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.



Партньори в кампанията са Икономическият и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България и други.