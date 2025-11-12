ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Черната перла" мина през Пловдив
Това е първият нов влак, който идва в страната ни през последните 20 години. Черният влак с червените очи, който в социалните мрежи някои наричат "Дарт Вейдър", а други "Черната перла", ще бъде изпробван на българската железопътна инфраструктура, включително електроснабдяване, системи за сигурност и сигнализация.
До края на август 2026 г. трябва да пристигнат първите 12 нови мотрисни влака. Всяка една мотриса от модела "Coradia Stream" е с 6 вагона с 351 места, от които 51 са първа класа. От този модел Alstom е продала над 4000 влака по света.
