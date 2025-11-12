ИЗПРАТИ НОВИНА
"Черната перла" мина през Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:47
©
Влакът Alstom Coradia Stream вече е в България за тестове и сертифициране. България има сключен договор с тази компания за доставка на 35 нови електрически мотрисни влака, които трябва да започнат да пристигат от август 2026 г. Те ще заменят остарелите влакове на БДЖ, някои от които са на над 50 години.

Това е първият нов влак, който идва в страната ни през последните 20 години. Черният влак с червените очи, който в социалните мрежи някои наричат "Дарт Вейдър", а други "Черната перла", ще бъде изпробван на българската железопътна инфраструктура, включително електроснабдяване, системи за сигурност и сигнализация.

До края на август 2026 г. трябва да пристигнат първите 12 нови мотрисни влака. Всяка една мотриса от модела "Coradia Stream" е с 6 вагона с 351 места, от които 51 са първа класа. От този модел Alstom е продала над 4000 влака по света.



Някак си, въпреки че уж е чисто нов, изглежда като стара технология!
