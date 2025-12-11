© Plovdiv24.bg виж галерията В центъра на Пловдив тази година има нова коледна украса. Част от нея обаче вече не работи. Става дума за една от нови големи арки по Главната. Единият от елементите очевидно е повреден и от два дни светлините по него не работят.



Иначе преди време от Общината отговориха на Plovdiv24.bg дали въпросните арки няма да увредят настилката на главната улица:



"За първи път Пловдив има такава пищна украса, която изисква да бъде монтирана стабилно с добра основа за безопасност на посетителите.



В тази връзка се налага захващане за настилката, което се извършва от специализирана фирма. Ако има нарушени елементи, те ще бъдат подменени след демонтирането на украсата".



