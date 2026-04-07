Част от фасадата на сграда в центъра на Пловдив падна върху тротоар и паркиран лек автомобил. Това съобщи редовен читател на Plovdiv24.bg, който се свърза с нас и ни изпрати и снимки. Човекът уточнява, че става въпрос за улица "Бетовен" номер 10.

И добавя:

"Здравейте! Днес в сърцето на Пловдив огромно парче от стара фасада се откъсна и падна върху тротоар и паркирана кола – само на метри от кметството на район "Централен" . За чудо няма пострадали хора – но това е въпрос на късмет".

Plovdiv24.bg припомня, че съгласно Закона за културното наследство собствениците са длъжни да поддържат, опазват и реставрират своите имоти за собствена сметка. Ако къщата е съсобственост, всички съсобственици носят отговорност за нейното състояние.

Местната власт от своя страна носи отговорност за общинските сгради-паметници на културата, както и за контрола върху състоянието на частните такива. Общината може да налага санкции, глоби и да принуждава собственици да обезопасяват или реставрират опасни сгради, които са паметници на културата.