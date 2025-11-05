ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Цанко Драгиев: До края на годината завършваме втория етап от Голямоконарско
Участъкът е с дължина 900 метра. Направени са новите водопровод и канализация, изградено е широко кръгово кръстовище, оформени са велоалеята и локалното платно. Остават довършителни асфалтови работи, след което ще започне да се слага маркировката.
"Пътната настилка в основното трасе е окончателно завършена. Има малко довършителни работи по кръговото кръстовище и преливането от едното в другото платно" - обясни инж. Драгиев.
Срокът за изпълнение на дейностите по договор е 5 месеца и половина, но е удължен с един месец заради направата на 400 метра чисто нова канализация.
Вторият етап от реконструкцията на важната пътна артерия започна през май. Ремонтът на този участък струва 14 милиона лева без ДДС, осигурени от държавата, за което е подписано споразумение с МРРБ.
След приключването на обекта на територията на община Пловдив строителните дейности ще продължат на територията на община "Марица" до пътен възел "Царацово" по проекта на община Пловдив, който беше дарен на "Марица" миналата година.
Отчуждителните процедури на територията на община "Марица" са приключени отдавна. Местният общински съвет има решение да се купят от държавата последните три канала, но това все още не се е случило. В ход са съгласувателните процедури по проекта след което ще се обяви обществена поръчка за третия етап от ремонта на "Голямоконарско шосе". Очаква се това да стане в началото на 2026 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 87
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Има присъда за смъртта на 18-годишния син на пловдивския адвокат ...
13:04 / 05.11.2025
На тази дата през 1957 г. Альоша застава над Пловдив и поставя на...
12:38 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на т...
11:50 / 05.11.2025
Добри хора помогнаха на едно прекрасно момче от Пловдив
10:27 / 05.11.2025
Автомобили изгоряха в "Смирненски" около полунощ
10:08 / 05.11.2025
Необичайна гледка в Пловдив "изправи косите" на шофьори
19:30 / 04.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
19:53 / 03.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS