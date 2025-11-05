Цанко Драгиев: До края на годината завършваме втория етап от Голямоконарско

© Plovdiv24.bg До края на годината ще бъде завършен вторият етап от реконструкцията на "Голямоконарско шосе", увери читателите на Plovdiv24.bg Цанко Драгиев, управител на фирмата изпълнител на обекта.



Участъкът е с дължина 900 метра. Направени са новите водопровод и канализация, изградено е широко кръгово кръстовище, оформени са велоалеята и локалното платно. Остават довършителни асфалтови работи, след което ще започне да се слага маркировката.



"Пътната настилка в основното трасе е окончателно завършена. Има малко довършителни работи по кръговото кръстовище и преливането от едното в другото платно" - обясни инж. Драгиев.



Срокът за изпълнение на дейностите по договор е 5 месеца и половина, но е удължен с един месец заради направата на 400 метра чисто нова канализация.



Вторият етап от реконструкцията на важната пътна артерия започна през май. Ремонтът на този участък струва 14 милиона лева без ДДС, осигурени от държавата, за което е подписано споразумение с МРРБ.



След приключването на обекта на територията на община Пловдив строителните дейности ще продължат на територията на община "Марица" до пътен възел "Царацово" по проекта на община Пловдив, който беше дарен на "Марица" миналата година.



Отчуждителните процедури на територията на община "Марица" са приключени отдавна. Местният общински съвет има решение да се купят от държавата последните три канала, но това все още не се е случило. В ход са съгласувателните процедури по проекта след което ще се обяви обществена поръчка за третия етап от ремонта на "Голямоконарско шосе". Очаква се това да стане в началото на 2026 г.