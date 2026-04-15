Бутнаха останките от къщата, която горя точно до кооперацията на йорданския строителен предприемач Таха Рахман. Пожарът в необитаемата къща, който възникна през зимата на 2025 година, породи доста съмнения, че може да е умишлен, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Къщата беше единствената стара постройка на етаж и половина, която остана сред големите и нови кооперации около нея, на ул. "Полковник Дрангов" в "Кършияка". Съседи твърдят, че Рахман имал апетити към това място, което е не повече от 400 кв.м.

Сега вече със сигурност се очаква там да изникне поредната огромна кооперация. Ако не за друго, то за да попълни дупката, която хлътна на това място. Нищо, че въздухът за хората в квартала и без това не стига, заради налятия бетон.

Очакванията са поне битката за парка до хотел "Санкт Петербург" в близост да завърши с победа за гражданите, но и на това не се вижда скоро краят.