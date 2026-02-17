ЗАРЕЖДАНЕ...
Българи от Турция движат имотния бум в Пловдив, 18 064 сделки правят града инвестиционен лидер
Особено силен интерес има към централните квартали като Капана, Трихълмието и Стария град, където се търсят апартаменти с инвестиционна и туристическа насоченост. Сред предградията най-голямо търсене се наблюдава в Коматево, Кючук Париж и Тракия, където цените остават по-достъпни, но инфраструктурата непрекъснато се развива.
"Много българи, включително живеещи в Турция, купуват имоти в Пловдив с инвестиционна цел за отдаване под наем или като второ жилище.“, коментира пред телевизия Bloomberg Ганев.
Допълнително предимство е близостта на индустриални зони и бизнес паркове, които осигуряват работни места и стабилен поток на наематели.
През 2025 г. в Пловдив са регистрирани 18 064 сделки – вторият най-добър резултат за последното десетилетие след 2021 г. Цените на апартаментите в центъра достигат средно 1 500-2 200 евро/кв.м, докато в кварталите като Тракия и Коматево те са между 900 и 1 400 евро/кв.м. Новото строителство се концентрира основно в "Тракия", "Южен" и "Западен", като строителите обръщат внимание на енергийната ефективност и съвременните архитектурни решения.
За следващата година се очаква леко успокояване на пазара, но спад на цените едва ли ще има. Основният фактор за динамиката ще бъде новото строителство - ако то се увеличи, растежът на цените може да се забави. Според Ганев, Пловдив има потенциал да привлече нови групи купувачи - чужденци и българи от големите градове, които търсят инвестиции или второ жилище.
"Градът се развива като инвестиционен хъб в Южна България. Удобната локация, историческото наследство и модерната инфраструктура го правят привлекателен за купувачи, които търсят както доход от наеми, така и стабилна капиталова стойност“, допълва експертът.
Вероятността за спад на жилищните цени през 2026 г. е малка. Възможно е да има успокояване на ръста, но това ще зависи основно от ситуацията при новото строителство, добави събеседникът.
