ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Булевард "Никола Вапцаров" е частично затворен
На продължението на бул. "Македония" между бензиностанцията и Първо районно вече е направен дълбокия изкоп, в който ще се слагат тръбите. Ровът е дълбок около 10 метра и е укрепен странично да не се свлича в него земна маса. До него е сложена огромна тръба, която трябва да се спусне в дупката.
Както съобщихме по-рано, кръстовището на бул. "Никола Вапцаров" и ул. "Македония" е затворено частично от събота и в участъка е въведена временна организация на движението. За Plovdiv24.bg техническият ръководител на обекта Петър Гюров обеща строителите да се постараят максимално да не затрудняват движението в района. Първоначално ще се спре едното платно, ще се разкопае и сложат тръбите. След това работниците ще се прехвърлят в другото платно, където ще се направят и две шахти. Едновременно със затварянето на северната половина на булеварда ще се затвори и тупикът на локалното платно на "Македония".
Съгласно линейния график работата с прокопаването, полагането на тръбите и възстановяването на настилката на двете платна на булеварда трябва да се извърши за месец и половина.
Строителството е част от изграждането на Южния обходен колектор на Пловдив. В конкретния случай става дума за свързване на основното трасе на бул. "Александър Стамболийски" през улицата пред Първо районно, кръстовището с "Никола Вапцаров", локалното платно на "Македония", до пресечката с ул. "Петър Стоев". На последната вече са подменени водопроводът и канализацията по същия проект. Там дори е положен първи и втори пласт асфалт, но износващият слой ще се сложи след завършването на строително-монтажните по "Македония".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 210
|предишна страница [ 1/35 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
МВР Пловдив съобщи за потресаващ случай, доверчива жена загуби 40...
19:41 / 18.08.2025
Възстановява се движението на автобусна линия № 17 по бул. "Шести...
18:30 / 18.08.2025
Сериозни промени в движението заради ремонта на "Рогошко шосе"
16:52 / 18.08.2025
Делото за пожара в ОУ "Душо Хаджидеков" пак не тръгна
19:33 / 18.08.2025
Пожарникари режат автомобил край Пловдив, за да извадят шофьора
16:21 / 18.08.2025
Прокуратурата за убийството в Първомай: Извършителят се издирва
15:26 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS