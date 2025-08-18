ИЗПРАТИ НОВИНА
Булевард "Никола Вапцаров" е частично затворен
Автор: Диана Бикова 19:30Коментари (0)362
© Plovdiv24.bg
Част от южното платно на бул. "Никола Вапцаров" при кръстовището с ул. "Македония" в район "Южен" е затворена за движение. Участъкът предстои да се разкопава за полагане на тръби по проекта за Южния обходен колектор. На пътното плътно вече е стоварена тръба за съоръжението. Трафикът се осъществява в северното платно, предава Plovdiv24.bg.

На продължението на бул. "Македония" между бензиностанцията и Първо районно вече е направен дълбокия изкоп, в който ще се слагат тръбите. Ровът е дълбок около 10 метра и е укрепен странично да не се свлича в него земна маса. До него е сложена огромна тръба, която трябва да се спусне в дупката. 

Както съобщихме по-рано, кръстовището на бул. "Никола Вапцаров" и ул. "Македония" е затворено частично от събота и в участъка е въведена временна организация на движението. За Plovdiv24.bg техническият ръководител на обекта Петър Гюров обеща строителите да се постараят максимално да не затрудняват движението в района. Първоначално ще се спре едното платно, ще се разкопае и сложат тръбите. След това работниците ще се прехвърлят в другото платно, където ще се направят и две шахти. Едновременно със затварянето на северната половина на булеварда ще се затвори и тупикът на локалното платно на "Македония".

Съгласно линейния график работата с прокопаването, полагането на тръбите и възстановяването на настилката на двете платна на булеварда трябва да се извърши за месец и половина.

Строителството е част от изграждането на Южния обходен колектор на Пловдив. В конкретния случай става дума за свързване на основното трасе на бул. "Александър Стамболийски" през улицата пред Първо районно, кръстовището с "Никола Вапцаров", локалното платно на "Македония", до пресечката с ул. "Петър Стоев". На последната вече са подменени водопроводът и канализацията по същия проект. Там дори е положен първи и втори пласт асфалт, но износващият слой ще се сложи след завършването на строително-монтажните по "Македония".


17.08.2025 Полагат тръби по бул. "Никола Вапцаров" в Пловдив
15.08.2025 Спират движението по ключов булевард в Пловдив за един месец
15.08.2025 Изграждането на огромната шахта на "Пещерско шосе" напредва
13.08.2025 Напредва един от най-големите проекти в Пловдив
12.08.2025 Наближава краят на транспортните мъки за жители на Кючука
06.08.2025 Изграждането на шахта в кръстовище е причината за голямата авария в "Западен"
"Западен"
