ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Бъдещи юристи тръгват на съвместни проверки с КЗП в Пловдив?
Сътрудничеството на ПУ с КЗП ще даде възможност за повече практически познания, които вървят ръка за ръка с теоретичното обучение.
"В Юридическия факултет има курс избираема дисциплина по потребителско право. Всъщност откритата лекция идва доста уместно заедно с курса по потребителско право. Някои от практическите аспекти на защитата на потребителите именно ще бъдат разгледани от колегите от КЗП. Освен това има доста други дисциплини и в други факултети, основно в Икономическия факултет, в които се разглежда потребителското поведение и защитата на потребителите, маркетинговите аспекти на защитата на потребителите" - обясни доц. Шопов.
Обсъдена е идея за участие на студентите в съвместни проверки с комисията. Това би поставило началото на по-дълготрайно сътрудничество, чрез което бъдещите юристи и икономисти ще осъществяват стажове на терен съвместно със служителите на КЗП. В тази връзка е и подписването на меморандум за сътрудничество.
Споразумението предвижда съвместни дейности от общ интерес в области и теми, по които двете страни виждат обща полза от осъществяването им. Една от тези дейности е именно организирането на практически стажове.
Цялото интервю гледайте в прикаченото видео!
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 4 ч. и 29 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Министър Вълчев, ректори, синдикати, работодатели и студенти се с...
12:35 / 14.01.2026
Спряха автобусите от Пловдив до Стамболийски
11:42 / 14.01.2026
Дъщерята на Батаклиев стана имотен експерт: Немци си купиха апарт...
12:41 / 14.01.2026
Половин Асеновград втори ден без вода
10:35 / 14.01.2026
Спряха поръчката за слагане на камери за зоните с ниски емисии в ...
09:49 / 14.01.2026
Учени от Пловдив разработват хапче за дълголетие на основата на м...
08:52 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Весела Лечева: Срам за цяла България!
12:15 / 12.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS