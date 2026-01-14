© Plovdiv24.bg Открита лекция за контрола на Комисията за защита на потребителите във връзка с въвеждането на еврото в България изнесоха пред студенти от ПУ "Паисий Хилендарски" Цветислава Лакова, член на комисията, и началникът на териториалния отдел на КЗП в Пловдив Димитър Илиев. Дискусията е по инициатива на комисията и на Юридическия факултет на висшето училище, тъй като това е най-актуалната тема в момента в страната, съобщи в интервю за Plovdiv24.bg заместник-деканът на факултета доц. д-р Ангел Шопов.



Сътрудничеството на ПУ с КЗП ще даде възможност за повече практически познания, които вървят ръка за ръка с теоретичното обучение.



"В Юридическия факултет има курс избираема дисциплина по потребителско право. Всъщност откритата лекция идва доста уместно заедно с курса по потребителско право. Някои от практическите аспекти на защитата на потребителите именно ще бъдат разгледани от колегите от КЗП. Освен това има доста други дисциплини и в други факултети, основно в Икономическия факултет, в които се разглежда потребителското поведение и защитата на потребителите, маркетинговите аспекти на защитата на потребителите" - обясни доц. Шопов.



Обсъдена е идея за участие на студентите в съвместни проверки с комисията. Това би поставило началото на по-дълготрайно сътрудничество, чрез което бъдещите юристи и икономисти ще осъществяват стажове на терен съвместно със служителите на КЗП. В тази връзка е и подписването на меморандум за сътрудничество.



Споразумението предвижда съвместни дейности от общ интерес в области и теми, по които двете страни виждат обща полза от осъществяването им. Една от тези дейности е именно организирането на практически стажове.



