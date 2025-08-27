ИЗПРАТИ НОВИНА
Братът на Христина, ударена от АТВ в Слънчев бряг: Имаше време Никола и близките му да уеднаквят версиите си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:01
©
Близките на 4-годишния Мартин и майка му Христина, които бяха блъснати от АТВ в Слънчев бряг, са подозирали, че шофьорът на превозното средство – Никола Бургазлиев – е бил под въздействието на опиати. Това заяви братът на 35-годишната Христина, Светослав Соколов, след като експертизата установи наличие на марихуана в кръвта на Бургазлиев.

В сутрешния блок на БНТ "Денят започва“ Соколов уточни, че състоянието на племенника му вече се подобрява.

"Това беше едно от нашите главни опасения. Ние знаехме, че със сигурност има нещо такова – предвид вида на момчето и поведението му след инцидента. Бяхме почти убедени, че неговите родители ще се опитат да прикрият такива неща. И както виждате, всичко това се доказва. В кръвта му бяха намерени наркотични вещества, което променя много нещата,“ коментира Соколов.

Той допълни, че на протестите в страната е настоявано родителите на Бургазлиев да бъдат отстранени от длъжност до изясняване на случая.

Семейството изрази притеснение и защо досега не е разпитано момичето, което е било на АТВ с Бургазлиев.

"До момента момичето не е разпитано. Вероятно ще бъде повикано. Едно от неправилните неща беше, че той беше под домашен арест след първата инстанция на делото. Това ни тревожи, тъй като той и близките му имаха време да уеднаквят версиите си. Но справедливостта бавно излиза наяве,“ заяви Соколов.

Чичото на 4-годишния Мартин определи случилото се като тероризъм, тъй като АТВ-то се е врязало в тълпа от хора.

Информация за състоянието на детето семейството получи от Николай Попов – бащата на Сияна. Лекарят е обяснил, че момчето е извън опасност за живота.

"Счупените ребра, които имаше, започват да зарастват. Кръвоизливът в главата се е абсорбирал от тялото – това е лъч надежда за нас,“ сподели Соколов.

Семейството благодари на лекарите в Бургас и София за усилията им да стабилизират Мартин и Христина, както и за съдействието на Николай Попов.


Още по темата:
27.08.2025 Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
26.08.2025 Най-после добра новина след ужаса в Слънчев бряг!
26.08.2025 В кръвта и урината на Никола Бургазлиев са открити следи от марихуана
26.08.2025 Лекар за състоянието на Марти: Никой не може да даде прогноза
25.08.2025 Започва втора проверка за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг 
25.08.2025 Хеликоптерът с 4-годишния Мартин кацна в София
