© Plovdiv24.bg виж галерията Канадската суперзвезда Брайън Адамс вдигна на крака публиката в пловдивската зала Колодрума с любимите парчета на българските си фенове, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Концертът в Пловдив е част от световното турне на световноизвестния изпълнител Shine A Light. Феновете пяха заедно с него хитовете "I need somebody", "Can't stop this", "Run to you", "Shine a light", "Please Forgive Me"...



"Казвам се Брайън, за първи път съм във вашия град. Искам да го разгледам утре, имате ли работа?", пита публиката и помаха от сцената, а хората в залата отговориха с аплодисменги.



Световното турне на Shine A Light е посветено на последния едноименен четиринадесети студиен албум на звездата. Обиколката стартира по-рано тази година и до момента премина през най-големите арени в САЩ, Южна Америка, Австралия и Нова Зеландия. В Пловдив канадската звезда идва с екип над 50 човека и повече от 15 тира техника. Музикантът идва със собствен екип готвачи, които се грижат за специалното му хранително меню.



Адамс е един от най-успешните музиканти в световен мащаб. С над 65 милиона продадени копия, първи места в класации в над 40 държави и множество разпродадени турнета по света, зашеметяващата кариера на музиканта продължава вече повече от 30 години.



Концертът се осъществи с подкрепата на Община Пловдив, като част от Календара на културните събития на Община Пловдив за 2019 г.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.