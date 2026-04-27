Борислава Благоева – старши учител музика, диригент на Хор на пловдивските момчета при Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс - Пловдив, да получи отличие "Почетна значка на град Пловдив", предлага кметът Костадин Димитров. Мотивът е за значим принос в развитието на хоровото изкуство, възпитанието на поколения млади музиканти и утвърждаването на Пловдив като водещ културен център и във връзка с 50-годишния юбилей на Хор на пловдивските момчета "Стефка Благоева".

Предложението за удостояване на Борислава Благоева с високото отличие е на Озден Мурадова - директор на Център за подкрепа за личностно развитие при Общински детски комплекс - Пловдив. Педагогически съвет в образователната институция е взел единодушно решение да се отправи предложение до общинския съвет за значимия принос на г-жа Благоева в развитието на хоровото изкуство, възпитанието на поколения млади музиканти и утвърждаването на Пловдив като водещ културен център и е във връзка с 50-годишния юбилей през 2026 година на Хора на пловдивските момчета "Стефка Благоева". Със своята дългогодишна и всеотдайна дейност г-жа Благоева заслужава високо обществено признание, аргументират се от ЦПЛР.

Създаден през 1975 година от своя основател и дългогодишен диригент Стефка Благоева (1938 – 2000), хорът се превръща в емблема на българското хорово изкуство и днес е сред най-ярките и разпознаваеми хорови състави в България.

Професионалният път на г-жа Борислава Благоева е тясно свързан с традициите на пловдивската хорова школа, създадена от нейната майка Стефка Благоева. Работи в Хора на пловдивските момчета от 1989 г. първоначално като музикален педагог, впоследствие от 1993 г. като учител в Центъра за работа с деца, който през 2003 г. се преструктурира в Общински детски комплекс - Пловдив.

От 1993 г. като музикален педагог е част от екипа на Хора на Пловдивските момчета и младежи, с който са реализирани множество концертни турнета в редица европейски държави — Белгия, Холандия, Италия, Германия, Франция, Чехия, Полша Турция, Гърция, Русия, Словения и др. В този период съставът участва в престижни международни фестивали и конкурси, сред които конкурсът в Толоса, Испания (III награда), Анкара, Турция (I награда), както и ", Звучит Москва“ - Русия (I награда), Целе-Словения (III награда).

От 2000 г. Борислава Благоева поема ръководството на подготвителния хор, съставен от момчета на възраст 6 - 9 години, които впоследствие преминават в концертен състав, ръководен от г-жа Милка Толедова. Съставът развива и концертна дейност, печели отличия от национални и международни форуми, сред които международен детски фестивал в Янина, Гърция (2003), Национален конкурс "Родолюбие" - Панагюрище (2009, 2013), фестивали в Ямбол, София и Хасково, както и първа награда от конкурса "Млади таланти“ при Националния дворец на децата в София. Хорът ежегодно участва в инициативата на Български хоров съюз "България пее.

Преди месец пловдивският общински съвет взе решение за удостояване с високото отличие на диригентът Милка Толедова и пианистът и хормайстор Юлия Петрова на Хора на пловдивските момчета "Стефка Благоева" по случай 50-годишнината на формацията, припомня Plovdiv24.bg.