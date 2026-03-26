Хорът на пловдивските момчета "Стефка Благоева“ е една от най-ярките емблеми на българското хорово изкуство. През десетилетията съставът се утвърди като културен посланик на Пловдив и България по света. Хорът е създаден в края на 1975 г. от именитата диригентка Стефка Благоева., която поставя основите на специфичния "пловдивски“ звуков еталон – съчетание от мекота, емоционалност и техническа прецизност.



През настоящата година Хорът чества своя 50-годишен юбилей. В тази връзка по предложение на група общински съветници, днес Общинският съвет гласува важно решение, с което удостоява с отличието "Почетна значка на Пловдив“ Милка Толедова – диригент на Хора. Отличието се връчва за нейния изключителен принос в развитието на хоровото дирижиране, за дългогодишното ѝ педагогическо дело и за популяризирането на пловдивската култура на международната сцена. Със същото отличие "Почетна значка на Пловдив“ се удостоява и Юлия Петрова – пианист, корепетитор на Хора. Връчва се за нейните изключителни заслуги в областта на музикалното изкуство, за приноса ѝ към развитието на хоровото дело и за утвърждаване на международния културен авторитет на град Пловдив. Като трета точка - отпуска финансови средства в размер на 14 500 евро от бюджета на общината за тържественото честване и спектакъл на 2 май 2026 година.



Милка Толедова е един от най-утвърдените български хорови диригенти, чието име е синоним на приемственост и високи художествени стандарти. Нейният професионален път е пример за пълна отдаденост на пловдивската хорова школа и на мисията за възпитание на младите поколения чрез изкуство. Като пряк приемник и дългогодишен сътрудник на основателката Стефка Благоева, Милка Толедова успя не само да съхрани, но и да надгради авторитета на Хора на пловдивските момчета. Под нейното вещо ръководство съставът премина през сложните години на прехода, запазвайки позицията си на един от водещите хорови колективи в България и Европа.



Под диригентската палка на Милка Толедова хорът е реализирал над 20 успешни концертни турнета в Европа и е завоювал поредица от първи награди на международни форуми. Нейната прецизна работа е в основата на блестящите участия на хора в мащабни оперни продукции като "Тоска“, "Кармен“ и "Кармина Бурана“. Дейността на г-жа Толедова далеч надхвърля рамките на диригентския пулт. Тя е дългогодишен уважаван преподавател, автор на учебници по музика, по които се обучават хиляди български ученици; Високото ниво на нейната работа е потвърдено от редица отличия, сред които Награда "Пловдив“ (2003), "Златна лира“ (2001), академичната награда "Медения чан“ и Златният плакет на Българския хоров съюз и много други. Милка Толедова не е просто диригент; тя е артист-педагог, който формира ценности и характер у поколения пловдивчани. Удостояването ѝ с "Почетна значка на град Пловдив“ е заслужен акт на благодарност от страна на пловдивската общественост за нейния неуморен труд и за светлината, която тя добавя към културния облик на нашия град.



Юлия Петрова е личност със значима следа в културния код на Пловдив. Вече повече от четири десетилетия тя е не просто пианист и хормайстор, а духовен наставник и вдъхновител на стотици "гласовити момчета“ от емблематичния Хор на пловдивските момчета "Стефка Благоева“. Творческият ѝ път започва с отличие през 1974 г. в Пловдивското музикално училище (днес НУМТИ "Добрин Петков“), където оформя своя стил под вещите напътствия на клавирния педагог Рада Стамболова. Образованието ѝ продължава в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“, където се дипломира в класа по пиано на проф. Георги Петров и в специалност "Музикална педагогика“.



Първите професионални стъпки отвеждат Юлия в Родопите – между 1980 и 1983 г. тя завежда секция "Задължително пиано“ в Националното училище за фолклорни изкуства в Широка лъка. Но истинското ѝ призвание я връща в родния Пловдив, където от 1982 г. до днес тя е неизменната дясна ръка на хоровите състави към ХПМ – от най-малките момчета до младежките, смесените и мъжките формации.



Под нейния съпровод и професионално ръководство са реализирани над 5000 концерта. Географията на нейните турнета обхваща почти цяла Европа – от Белгия и Холандия до Русия, Португалия и Словения. Сцените на международните фестивали носят след себе си порой от награди: първи места в Нант (Франция), Анкара (Турция) и Паралия (Гърция), както и престижни отличия от Толоса (Испания) и Москва. Сред многобройните признания блести специалната награда "Günther Erdmann“ за интерпретация на съвременна творба в Германия, както и личната ѝ награда за най-добър клавирен съпровод в Москва.



Нейният принос към пловдивската култура е официално увенчан с престижната награда "Пловдив“ (2003 и 2017 г.), "Златна лира“ от СБМТД и почетни отличия от Община Пловдив и Българския хоров съюз.



Юлия Петрова е артист с широк замах. Тя си сътрудничи с водещи симфонични и камерни оркестри, включително Пловдивската опера, "Симфониета“ – Видин и филхармониите в Солун и Брюксел. Нейният роял звучи в големите оперни класики като "Тоска“, "Бохеми“ и "Кармен“, където си партнира със световноизвестни оперни гласове. Гъвкавостта ѝ като музикант ѝ позволява да преминава с лекота от класиката към джаза и поп музиката, работейки с имена като Васил Петров, Графа, Ваня Костова и формации като "Бели, зелени, червени“ и квартет "Интро“.



Днес Юлия Петрова продължава да бъде активен двигател на градския културен живот.



Тя е мост между поколенията – човекът, чийто клавирен съпровод е дал криле на хиляди детски мечти.