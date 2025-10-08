ИЗПРАТИ НОВИНА
Бой в градския транспорт на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:18Коментари (0)2437
© Plovdiv24.bg
Инцидент се е разиграл с автобус по линия №37 в Пловдив.

По информация на очевидци, автобусът не успял да спре точно на обозначената спирка заради натоварения трафик. Шофьорът спазвал стриктно разписанието, но бил възпрепятстван от автомобилите в движението и не успял да достигне до спирката.

Един от чакащите пътници решил да премине през пътното платно, за да се качи.

В този момент шофьорът отворил вратите, за да позволи качването, но между него и пътника възникнал словесен конфликт, който ескалирал във физическа саморазправа.

"Трябва да се обърне внимание както на трудните условия, при които работят шофьорите от градския транспорт, така и на необходимостта от повече търпение и уважение между тях и пътниците," на мнение е читателят, изпратил сигнала до Plovdiv24.bg.



