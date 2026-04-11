Светлите празници са време за смирение, но и за протегната ръка. В навечерието на най-големия християнски празник — Възкресение Христово, район "Северен" и Дамски Лайънс Клуб "Евридика" - Пловдив обединиха усилия, за да внесат надежда и топлота в домовете на онези, които имат най-голяма нужда. Чрез съвместна благотворителна инициатива, десетки семейства в затруднено положение получиха не просто хранителни продукти, а жест на внимание и споделена грижа, информират за Plovdiv24.bg от администрацията на районното кметство.

Празничните пакети, изпълнени с традиционни козунаци, боядисани яйца и продукти от първа необходимост, напомниха, че доброто е най-силният символ на Великден.

"Инициативата е израз на споделена отговорност и съпричастност към хората, които се нуждаят от подкрепа. С общи усилия успяхме да подадем ръка там, където тя е най-нужна, и да внесем повече топлина и надежда в празничните дни, съобщи кметът на района Венцислава Любенова", която лично се включи в акцията.

"Силата на една общност се познава по отношението към най-уязвимите. Вярвам, че когато институции и граждански организации работят заедно, доброто достига по-далеч и оставя истинска следа", заяви още кметът на район "Северен".

Организаторите благодарят на всички партньори и съмишленици, които се включиха в тази благородна инициатива.