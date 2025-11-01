Бизюрев иска от апелативните магистрати намаляване на 15-годишната присъда

© Plovdiv24.bg Рангел Бизюрев, обвинен за убийството на Димитър Малинов в Цалапица, ще се изправи за втори път пред Апелативния съд.



На 6 ноември Бизюрев ще се яви пред апелативните магистрати с желание за намаляване на 15-годишната присъда, която получи от Окръжен съд Пловдив през април.



Бизюрев бе признат за виновен, че на 20 юли 2023 г. умишлено е умъртвил жертвата, и получи наказание от 15 години лишаване от свобода.



Съдът обаче го оправда по първоначалното обвинение за убийство, извършено с особена жестокост.



Именно тази част от решението е обжалвана от прокуратурата, която настоява присъдата да бъде изменена и наказанието увеличено на "доживотен затвор“.



На заседанието през септември неявяването на защитниците на майката Атанаска Бакалова стана причина за отлагане на процеса.



Според майката на Димитър Малинов, Атанаска Бакалова твърди, че фаталният удар е бил нанесен от Борислав Динков.



"Това за мен не е нормално, има убит човек. Обжалвал размера на наказанието и е поискал намаляване на присъдата. Валентин Динков помага на брат си и на чужд човек, който уж е извършил убийството. Рангел Бизюрев не им е никакъв, виждали са се отвреме навреме и те са му продавали явно там каквото си продавали тeхните неща. Той си е купувал, тъй като е използвал наркотици" - обяснява майката.



Защитата на Бизюрев настоява за по-лека присъда, като аргументира, че деянието следва да се квалифицира по член 124 от Наказателния кодекс – причинена телесна повреда умишлено, от която е последвала смърт по непредпазливост, а не като умишлено убийство.



"Още на първа инстанция обосновахме това твърдение, но то не беше възприето от съда“, заяви адвокат Джубелиев.



Апелативният съд предстои да разгледа жалбата и да реши дали квалификацията на деянието и присъдата ще бъдат променени.