Бившият шеф на "Градини и паркове" с първи думи след уволнението

© Освободеният директор на пловдивското предприятие "Градини и паркове" Антон Георгиев благодари на служителите си с пост, в който личи и огорчение.



"След близо две години се разделям с общинското предприятие по желание на кмета на община Пловдив, с когото във времето се разминавахме като виждане и идеи за визията на града и управлението на "Градини и паркове".



През цялото това време положих усилия, за да бъда полезен на Пловдив и на зелената система на един от най-красивите градове в Европа! Бих искал да благодаря на всички, които ме подкрепиха през цялото това време, като може да разчитате на моето приятелство и занапред!", написа той.



Георгиев беше освободен, след като в събота клон се стовари върху 78-годишен мъж на пейка на бул. "Марица-север" и по-късно той почина.