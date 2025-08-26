ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Бившият шеф на "Градини и паркове" с първи думи след уволнението
"След близо две години се разделям с общинското предприятие по желание на кмета на община Пловдив, с когото във времето се разминавахме като виждане и идеи за визията на града и управлението на "Градини и паркове".
През цялото това време положих усилия, за да бъда полезен на Пловдив и на зелената система на един от най-красивите градове в Европа! Бих искал да благодаря на всички, които ме подкрепиха през цялото това време, като може да разчитате на моето приятелство и занапред!", написа той.
Георгиев беше освободен, след като в събота клон се стовари върху 78-годишен мъж на пейка на бул. "Марица-север" и по-късно той почина.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 10
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 2 мин.
0
преди 27 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Ограничават движението по част от булевард в Пловдив до 30 септем...
06:15 / 26.08.2025
Нова порция пияни шофьори
22:35 / 25.08.2025
Скараджията, забиващ кирка в асфалта на булевард в Пловдив, е аре...
20:33 / 25.08.2025
30-ина жители на Пловдив се обявиха срещу един от най-важните про...
20:14 / 25.08.2025
Поискаха оставката на кмета на Пловдив
19:08 / 25.08.2025
Иван Стоянов: Дълбоко съжалявам за случилото се с човека, искаме ...
17:45 / 25.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS