Бившият кмет Иван Тотев за емоцията през 2019-та, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 12:10Коментари (0)399
©
И днес ви връщаме към онзи паметен момент, когато Пловдив отпразнува обявяването му за Европейска столица на културата през 2019 година. Откриващото събитие беше грандиозно и запомнящо се.

Днес, 7 години след онзи ден, търсим тогавашния кмет на Пловдив Иван Тотев, който, заедно с амбициозния си  екип преведе Пловдив през този труден процес, но пък си заслужаваше.

Във втората част от предаването ни ще разберем как Регионалният природонаучен музей се включва във фестивала "Пловдив си ти", по повод 7 години от инициативата "Пловдив – Европейска столица на културата 2019". 

Ще чуем Кристиян Владов, уредник в музея, който заедно с колегата си Стефан Кюркчиев бяха част от 33–тата Българска антарктическа експедиция.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.   


