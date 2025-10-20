ИЗПРАТИ НОВИНА
Бивш заместник-кмет: Не знам нищо
Автор: Диана Бикова 10:54
Не знам нищо, никой не ме е търсил. Това каза за Plovdiv24.bg заместник-кметът по строителство и инвестиции в предния мандат (2019-2023) Пламен Райчев.

Потърсихме го във връзка с информацията, че полиция влезе в сградите на община Пловдив на пл. "Стефан Стамболов" и в бившия Партиен дом. Акцията не е на пловдивската дирекция на МВР.

По неофициална информация разследването е на Европрокуратурата и е свързано с проекти с европейско финансиране. През миналия кметски мандат са реализирани няколко големи проекта с пари от ЕС.

В тази връзка Пламен Райчев коментира, че никой не го е търсил за информация или съдействие. Заяви, че не се притеснява.







Заговори ли се за проверки и прокуратура, правилния израз винаги е "Не знам нищо"! :)
