Държавните институции са на път да изпуснат извън контрол ситуацията с цените, показва реалността. За подобен развой на събитията разказва бившият заместник-кмет на Пловдив по икономически въпроси Александър Константинов:
"Отивам в кварталната автомивка, за да ми измият колата. Има голямо табло с подробна информация с цените за различните услуги - от цялостно измиване до пастиране и полиране. Хубаво направено с картинки на колите, като се приближиш по-близко виждаш, че дори цените не са сменени, а на мястото на лева е написано евро. Питам собственика и той ми казва, че никой не те кара да ползваш автомивката насила, като не ти харесват цените си отиваш. Все пак разговорът продължава и той ми обяснява - в съседство на автомивката има квартално заведение. Там супите също са с цени в евро - преди е била 5 лв. - сега е 5 евро, ако искаш. Кафето също е запазило цените си - само е сменило паричната единица.
Прибирам се в къщи и се оплаквам на съпругата си, а тя ми се смее. Тя ми дава примери с фризьорката, с козметиците и други услуги - навсякъде цените са запазени - само е сменена паричната единица. Да, ама пенсията не ми е запазена, като размер, а е намалена наполовина. По телевизията непрекъснато ме убеждават, че инфлацията почти я няма - около 3%. Да, ама като отида на бензиностанцията бензинът скоро ще стигне миналогодишните цени в лева, но се плащат в евро.
Изобщо живеем в два паралелни свята - един по телевизията и друг в реалността. В телевизионния свят Светльо Иванов ни убеждава колко хубаво си живеем в еврозоната и какви европейци сме станали, а на Четвъртък пазар ми предлагат пресни картофи - "български" по 4 евро/кг. Там нали знаете, че всички са "производители" - те вадят картофите на тържището в Първенец и с голям труд ги возят да пазара.
Слава богу, в момента не ми се е наложило да ползвам адвокатски услуги или частни медицински услуги, но разбрах, че и там всичко си е по старому - цените са същите, но в евро.
Сега чакам с надежда лятото, когато по швейцарското правило ще ми увеличат пенсията със 7%, направо ще забогатея. Мисля да отида в Монако да си я харча - нали сме в Шенген и сме пълноценни европейци.
Бивш зам.-кмет на Пловдив: Няма инфлация ли? Живеем в два паралелни свята
еди мърфи
преди 1 ч. и 39 мин.
всички цени които ми направят впечатление ,че са нереални им удрям бойкот-не че нямам пари-така разбирам аз нещата-мога и без кока- кола,без шоколад,без кафе-само без секс не мога
ултрас1926
преди 2 ч. и 29 мин.
А като беше кмет всичко е гот А?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.