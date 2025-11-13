Бивш червен кмет оглави Медицински център-VI в Пловдив

© Бившият кмет на Асеновград и вече бивш общински съветник в ОбС Асеновград д-р Емил Караиванов е избран за управител на Медицински център-VI. Той е бил единственият кандидат за поста в конкурса, обявен от предишния временен управител на МБАЛ "Св. Мина" д-р Калин Калинов. Очаква се всеки момент решението да бъде вписано в Търговския регистър, предава Plovdiv24.bg.



Петчленна комисия с председател проф. Кичка Велкова, дмн, е оценявала представената концепция за управление на лечебното заведение. Общата оценка е отличен 5,64 и д-р Караиванов е допуснат до събеседването.



Като част от МБАЛ "Св. Мина", Медицински център-VI ще бъде ситуиран на първия етаж във фоайето на болницата, близо до лабораторията и образната диагностика. Ще има отделна обособена регистратура, но ще има връзка със специалистите от болницата, за да се затвори цикъла доболнична и болнична помощ, предвижда новият управител.



Конкурсната комисия единодушно е решила да се предложи на управителя на МБАЛ "Св. Мина" като управител на "Медицински център VI - Пловдив, район "Централен" ЕООД да бъде назначен д-р Емил Караиванов.



Последното заседание на комисията се е провело на 10 ноември. Четири дни по-рано пловдивският общински съвет избра нов временен управител на самата МБАЛ "Св. Мина". Това е ортопедът д-р Красимир Вальов, който ще ръководи здравното заведение до избора на титуляр на поста.