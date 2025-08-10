ИЗПРАТИ НОВИНА
Билетите свършват
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:14Коментари (0)372
Пловдив е петата спирка от турнето на Тони Димитрова "Бъди щастлива, Ани“. Концерът ще се проведе на 13 август, сряда, от 21,00 часа на Античния театър. Организаторите обявиха, че остават последни билети за спектакъла.

Тони Димитрова ще изпълни най-обичаните и доказани хитове, както и нови песни, които бързо спечелиха сърцата на феновете. Както обикновено Тони Димитрова оставя по някоя изненада за самия концерт.


Още по темата:
