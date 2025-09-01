© Фейсбук Тази година отбелязване 140-годишен годишен юбилей от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.



Съединението е обявено за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 1998 г. 6 септември е и Празник на град Пловдив.



Как в Регионалния исторически музей - Пловдив ще отбележят празника ще ни каже директорът на музея Стоян Иванов.



И още - "Биг бенд Пловдив" чества 25-годишен юбилей.



Бендът подготвя голям концерт на Античния театър точно в Деня на Съединението.



Изцяло съставен от професионални музиканти, "Биг бенд Пловдив" е музикалната емблема на града под тепетата.



За историята и настоящето на банда ще ни разкаже неговият основател и ръководител Николай Гешев.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.